Dos detenidos en Oviedo por usar pasaportes colombianos falsos para entrar en España

OVIEDO 18 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Asturias, han llevado a cabo la detención de dos ciudadanos de origen dominicano -un hombre y una mujer- por el uso de documentación obtenida de forma fraudulenta.

Según ha informado a través de una nota de prensa este lunes la Policía, los implicados utilizaban pasaportes colombianos para eludir los controles fronterizos y acceder al territorio Schengen, evitando así el visado obligatorio que se exige a los ciudadanos de su país de origen.

La investigación comenzó en febrero de 2025, a raíz de una alerta emitida por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CGEF). Según las pesquisas, los migrantes recurrían a los servicios de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas asentadas en Colombia. Estas redes facilitaban la inscripción irregular de los interesados en las registradurías colombianas, permitiéndoles obtener pasaportes legítimos pero basados en datos falsos.

El operativo ha culminado con la fase de explotación desarrollada los días 28 y 29 de abril, que se ha saldado con un total de 35 personas detenidas en toda la geografía española.

Las intervenciones se han realizado de manera coordinada y simultánea en 15 provincias diferentes, incluyendo las dos detenciones efectuadas en Oviedo.

Con esta intervención, la Policía Nacional desarticula una de las vías de entrada irregular utilizadas por estas redes internacionales, que permitían a ciudadanos extranjeros saltarse las restricciones de seguridad fronteriza mediante la suplantación de nacionalidades que gozan de mayores facilidades de movimiento en la Unión Europea.