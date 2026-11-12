Dos días de luto en Gijón por el asesinato de Covadonga Patricia

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OVIEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha decretado dos días de luto oficial tras el asesinato de Covadonga Patricia, de 30 años de edad, perpetrado esta tarde en la ciudad gijonesa. El luto regirá desde las 00.00 horas de este viernes, 13 de noviembre, hasta las 24.00 horas del domingo, día 15, según ha establecido una resolución de Alcaldía.

La Delegación del Gobierno en Asturias, el Gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón han manifestado su condena y rechazo a este nuevo caso de violencia de género. A través de una declaración institucional conjunta, las tres administraciones han trasladado su apoyo y cercanía al entorno de la víctima; y han puesto a su disposición los recursos psicológicos, jurídicos, sanitarios, de protección y de acogida que requiera.

Aseguran que, desde el momento en que han tenido noticia sobre el suceso, las tres instituciones han trabajado de forma coordinada en la respuesta institucional. En este sentido, han recordado que la violencia machista es una grave vulneración de los Derechos Humanos ante la que "nadie puede ser indiferente".

Las administraciones han transmitido a la sociedad asturiana la necesidad de un compromiso colectivo para acabar con este tipo de violencia. Por ello, han hecho un llamamiento a toda la ciudadanía para que se sume a la concentración de condena y rechazo que tendrá lugar mañana viernes, 13 de noviembre, a las 17.00 horas ante el Ayuntamiento de Gijón.

Por último, recuerdan que el teléfono 016 de atención a mujeres víctimas de violencia de género está disponible las 24 horas del día durante todo el año, al igual que el servicio de WhatsApp en el número 600 000 016 y el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es.