Dos fallecidos y siete heridos en los 48 accidentes de tráfico del fin de semana en Asturias

Archivo - Corredor del Nalón. Carretera regional AS-117. Vía rápida que une Laviana y Langreo y que conecta con Oviedo y con Gijón a través de la Autovía Minera, con una línea continua de color rojo en la mediana entre Sama y El Entrego. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fin de semana en las carreteras asturianas ha finalizado con dos fallecidos y siete heridos en los 48 accidentes de tráfico registrados en las carreteras asturianas entre el viernes y el domingo.

Según ha informado la Guardia Civil a Europa Press, el viernes 13 fue la jornada con mayor siniestralidad, con 20 accidentes de tráfico. En uno de los siniestros falleció un camionero en la A-8. Además hubo tres heridos leves.

El sábado día 14, una persona resultó herida en uno de los 15 accidentes ocurridos. Finalmente, el domingo 16 de febrero se produjeron 13 accidentes de tráfico, uno de ellos mortal. Falleció un motorista de 54 años tras colisionar con un turismo en la AS-17, a la altura de Llanera. Además, otras tres personas resultaron heridas de carácter leve.