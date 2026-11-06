Dos familias ya reciben atención en el nuevo programa asturiano para prevenir crisis familiares adolescentes

La directora general de Infancia y Familias, Vanesa González, durante su visita a la Fundación Vinjoy este viernes. - PRINCIPADO

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa de acompañamiento e intervención socioeducativa en crisis familiares de adolescentes, impulsado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar junto con la Fundación Vinjoy, atiende a las primeras familias, con el objetivo de prevenir situaciones de desprotección, mejorar la convivencia y evitar, siempre que sea posible, la separación de los menores de su entorno familiar.

Según ha informado el Gobierno asturiano en una nota de prensa, dos familias participan en el programa para evitar crisis familiares y otras dos están finalizando el proceso de valoración previo a su incorporación.

La directora general de Infancia y Familias, Vanesa González, ha visitado hoy las instalaciones de la entidad para conocer el funcionamiento de este nuevo recurso, dirigido a familias con adolescentes de 12 a 17 años que atraviesan situaciones de grave conflicto familiar.

González ha mantenido una reunión de trabajo con el director de la fundación, Adolfo Rivas, y ha recorrido distintos servicios relacionados con la atención temprana, la salud mental, la discapacidad y la intervención socioeducativa con menores y jóvenes.

La directora ha destacado que esta iniciativa demuestra "cómo las medidas recogidas en la nueva Ley de Atención Integral a la Infancia y las Familias del Principado se traducen en recursos concretos para la ciudadanía". "Este programa permitirá atender hasta 25 familias con adolescentes en situación de crisis. De este modo, se refuerza el apoyo preventivo y trata de evitar, siempre que sea posible, situaciones de desprotección y ruptura familiar", ha destacado.

González ha defendido, además, el refuerzo de las políticas preventivas para actuar antes de que los problemas se agraven. En este sentido, ha señalado que "la mejor medida de protección es siempre aquella que permite que un niño o una niña pueda crecer de forma segura en su propia familia".