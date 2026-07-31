Dos heridos tras un desprendimiento en la ruta del Cares (Cabrales)

Archivo - Imagen de archivo de un desprendimiento de piedras en la Ruta del Cares. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas mientras hacían la ruta del Cares, en Cabrales, tras producirse un desprendimiento de piedras. El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) mantiene movilizado al Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, con el helicóptero medicalizado del organismo autónomo, para atender a los afectados.

Según ha informado el SEPA en nota de prensa, el equipo de rescate evacuará a las dos personas afectadas. Uno de los heridos se bajará hasta la helibase del parque de Bomberos del SEPA en Cangas de Onís, donde está esperándolo el equipo médico de la UVI-móvil de Arriondas movilizada por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU). Posteriormente en comunicación de la médica-rescatadora con el SAMU se decidirá donde se evacuará al segundo afectado.

El desprendimiento se produjo a seis kilómetros de Caín, en Cabrales. El 112 se movilizó tras recibir el aviso de una central de transmisión de emergencias de una empresa de telefonía móvil a las 10.41 horas de este viernes. En la llamada inicialmente se informó de que había tres personas afectadas, aunque finalmente eran dos.

El SEPA ha matizado que no se ha producido "ningún desprendimiento" sino "una caída de piedras" que alcanzó a los dos afectados. Desde la Sala 112 del SEPA, inicialmente, se solicitó el apoyo a los 112 de Castilla y León y Cantabria, pero debido a la meteorología, ninguna de sus aeronaves puedo acceder a la zona.

La Sala 112 del SEPA había movilizado otro de los helicópteros multifunción del SEPA, la Unidad Canina, Unidad de Drones y efectivos de Bomberos de Cangas de Onís pero al valorar la magnitud del suceso, se anuló el dispositivo.

El Parque Nacional de Picos de Europa ha procedido a cortar la Ruta del Cares mientras se valora la situación de manera preventiva.