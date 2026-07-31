Picos de Europa evalúa la seguridad de la Ruta del Cares tras el grave accidente por un desprendimiento

Cartel del corte en la ruta del Cares. - TURISMO DE ASTURIAS

OVIEDO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección del Parque Nacional de los Picos de Europa está evaluando el estado de la Ruta del Cares, a fin de comprobar que pueda recorrerse con seguridad tras el desprendimiento que provocó que dos mujeres de 53 y 19 años resultaran heridas graves este viernes.

Según ha informado Turismo de Asturias a través de su perfil en la red social 'X', tras el incidente, ocurrido en la mañana de hoy, se ha decretado el cierre total y preventivo de la ruta.

En estos momentos, los equipos de rescate del SEPA están interviniendo y se está evaluando el estado del itinerario para comprobar que pueda recorrerse con seguridad. Desde Turismo de Asturias piden a los usuarios que lo tuvieran previsto, que no accedan a la ruta, respeten la señalización y siga las indicaciones del parque nacional y los servicios de emergencia.