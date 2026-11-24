Bomberos de Asturias durante la intervención de un incendio en Puente de los Fierros, en el concejo de Lena. - BOMBEROS DE ASTURIAS

OVIEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas por quemaduras, una de ellas de carácter grave, en el incendio registrado este lunes por la noche en una vivienda de dos alturas situada en la localidad asturiana de Puente de los Fierros, en el concejo de Lena, según ha informado los Bomberos de Asturias.

De acuerdo con los datos facilitados, el herido grave es un varón que ha sido evacuado por el equipo médico de la UVI-móvil de Mieres al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, mientras que la otra afectada, una mujer, ha sido trasladada en una ambulancia de soporte vital básico de Moreda al Hospital Álvarez Buylla de Mieres.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 22.01 horas al alertar de la salida de humo del bajo del inmueble con dos personas en su interior, quienes finalmente lograron abandonar la casa con ayuda de los vecinos antes de la llegada de los servicios de rescate.

Hasta el lugar se desplazaron diez efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) de los parques de Mieres y Proaza junto al jefe de zona centro-este, quienes tuvieron que desplegar un tendido de 150 metros de manguera ante la imposibilidad de acceder con los camiones hasta la vivienda para sofocar las llamas, que quedaron controladas a las 22.49 horas tras calcinar una habitación y el pasillo y afectar a la estructura de madera de la techumbre.