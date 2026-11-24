Incendio en Lena. - SEPA

OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas con quemaduras, una de ellas con pronóstico grave, en el incendio de una vivienda ubicada en la localidad de Puente de Los Fierros en Lena. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) el herido grave, un hombre tuvo que ser trasladado por el equipo médico de la UVI-móvil de Mieres al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en Oviedo. La otra afectada, una mujer, fue evacuada para valoración y asistencia al Hospital Álvarez Buylla de Mieres.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 22.01 horas de este lunes. En la llamada indicaban que estaba saliendo humo del bajo de una vivienda de dos alturas y en su interior había dos personas. La Sala 112 del SEPA movilizó a bomberos, paso el aviso al SAMU e informó a la Guardia Civil.

Mientras los medios se dirigían al lugar se confirma que las dos personas habían salido de la vivienda con ayuda de los vecinos. A las 23.29 parte de las dotaciones retiraron del lugar para regresar a base. El incendio, que se dio por controlado a las 22.49 horas, calcinó una habitación y el pasillo de vivienda de dos alturas. También resultó afectada la estructura de madera de la techumbre.

Para llevar a cabo la extinción se tuvo que instalar un tendido de 150 metros de manguera dado que al lugar no había acceso para los camiones que tuvieron que permanecer en la carretera. En las labores trabajaron diez efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Mieres y Proaza y el jefe de zona centro-este.