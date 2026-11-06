Dos personas heridas, una de ellas grave, en una colisión de tres vehículos en la AS-II

Archivo - Hospital Universitario Central de Asturias, HUCA. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas, una mujer de carácter grave y otra persona leve, en una colisión entre tres vehículos registrada este viernes en la autovía AS-II, en sentido Oviedo, según ha informado la Guardia Civil de Asturias.

El accidente se produjo a las 15.43 horas y ambos heridos fueron evacuados al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). El accidente obligó a cortar el carril en dirección al centro sanitario, lo que produjo retenciones en la vía hasta las 17.30 horas, momento a partir del cual el tráfico pasó a registrar retenciones puntuales.

Patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil permanecieron en el lugar para señalizar la zona, auxiliar a los afectados y regular la circulación.