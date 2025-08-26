Dos pueblos desalojados en Ibias (Asturias) por un nuevo incendio

OVIEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los habitantes de los pueblos de Villamayor y Villarcebollín, en el municipio asturiano de Ibias, han sido desalojados de forma obligatoria tras el inició de un nuevo incendio que se ha generado en la tarde de este martes.

Así lo ha confirmado a través de sus redes sociales el presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, que también se ha recomendado el desalojo preventivo y voluntario de los habitantes de Dou, Andeo, Piñeiro y Centenales, también debido la cercanía del humo que amenaza esas localidades.

Barbón ha dicho que "la prioridad" es proteger la vida de las personas" y ha subrayado que con esta premisa han abordado "esta oleada de incendios" que está afectando a la región asturiana.

Ha recordado que en el operativo de extinción participan múltiples efectivos, entre los que se encuentran "Bomberos de Asturias, BRIF, UME, Empresas Forestales así como medios aéreos", que están trabajando intensamente para contener el fuego y evitar su propagación.

No obstante, ha explicado quelos medios aéreos, al llegar la noche, por su seguridad, no pueden actuar", por lo que "los medios terrestres continuarán trabajando en el incendio durante toda la noche" para intentar anclar el fuego en los cortafuegos existentes en la zona.