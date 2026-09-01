Duro Felguera confirma que existe "un principio de acuerdo" con el Principado para la venta del taller de Barros

Archivo - Sede de Duro Felguera en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Duro Felguera ha confirmado que existe un "principio de acuerdo" con el Gobierno del Principado de Asturias para la adquisición de los talleres de Barros. La compañía ha asegurado que "no facilitará más detalles hasta que culminen los trámites que debe desarrollar el Ejecutivo asturiano para materializar la operación".

En unas declaraciones remitidas a Europa Press, Duro Felguera valora "muy positivamente" este principio de acuerdo --que contempla la compra del taller para que Indra pueda desarrollar "cuanto antes" su planta de fabricación de blindados en Langreo--, porque responde a la posición que ha mantenido desde el inicio, y que pasa por "facilitar una solución justa para todas las partes que permita hacer posible el proyecto".

La compañía ha defendido que mantiene un "compromiso histórico" con Asturias y con Langreo, territorio al que está vinculada desde sus orígenes y al que ha regresado recientemente con el traslado de su sede a La Felguera. "Este acuerdo refleja también esa voluntad de contribuir al futuro industrial de la zona y de favorecer la llegada de nueva actividad", asegura la compañía.