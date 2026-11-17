Jurado de la VI edición de los Premios Industria 4.0 & IA - Transformación Empresarial de Asturias, convocada por CTIC Centro Tecnológico y Caja Rural de Asturias. - FUNDACIÓN CTIC

GIJÓN, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jurado de la VI edición de los Premios Industria 4.0 & IA - Transformación Empresarial de Asturias, convocada por CTIC Centro Tecnológico y Caja Rural de Asturias, ha elegido a las empresas Ascol, Monra Forestal, Cofas y Asturiana de Fresas como las cuatro galardonadas de entre las 57 candidaturas recibidas.

Los galardones reconocen iniciativas que incorporan tecnologías digitales avanzadas e Inteligencia Artificial a los procesos empresariales y que generan un impacto real en la competitividad, la sostenibilidad, la organización, las personas y el territorio, según una nota de prensa de la Fundación CTIC.

En el caso del apartado de Sector Primario y Agroalimentario, se ha premiado a Ascol, cooperativa ganadera constituida en 1986. Se reconoce, así, su trayectoria de más de 40 años generando y recopilando datos, así como por su capacidad para poner en valor esa información y el enorme potencial que representa para el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial que repercuten en la mejora genética de las razas de vacuno.

Referente al Sector Industria y Construcción, se ha reconocido a Monra Forestal, fundada en 1980, por su capacidad de reinvención y transformación empresarial.

De ella se ha señalado que, desde Castropol, ha desarrollado un modelo de éxito basado en la fabricación de maquinaria especializada para el sector forestal, con presencia en mercados internacionales, al que en los últimos años ha incorporado nuevas capacidades digitales mediante la integración de sensores en sus productos.

En el caso del Sector Servicios, la galardonada ha sido Cofas, fundada en 1966 y con más de 600 socios farmacéuticos, por su trayectoria como referente en la automatización y digitalización de su planta de Pruvia, así como por su apuesta por seguir avanzando en su transformación tecnológica.

También se ha resaltado que la cooperativa está extendiendo ahora la digitalización más allá de sus instalaciones, incorporando soluciones de inteligencia artificial para optimizar las rutas de distribución, la gestión de ofertas y los procesos de reparto de sus productos.

Asturiana de Fresas, por su lado, ha sido galardonada como Premio Especial a la Transformación de la Microempresa. Se trata de una microempresa de menos de diez trabajadores ubicada en Posada de Llanes, que ha sido reconocida como ejemplo de emprendimiento rural que aprovecha el potencial de los datos y la inteligencia artificial para mejorar su actividad y reforzar su competitividad.

Esta combina sistemas de riego controlado, simulación climática y análisis de datos mediante inteligencia artificial para optimizar la siembra, el riego y los tratamientos de sus cultivos.

Gracias a la información obtenida en sus instalaciones de investigación y a la aplicación de estas tecnologías, ha logrado profundizar en el conocimiento de sus cultivos, incrementar el número de cosechas y ampliar su presencia en los mercados nacionales e internacionales, demostrando cómo la innovación tecnológica puede abrir nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo empresarial en el medio rural.

Para la elección de las empresas premiadas, el jurado ha valorado el impacto económico, productivo y organizativo de las iniciativas; su grado de madurez y sostenibilidad; el uso responsable y estratégico de las tecnologías digitales y la Inteligencia Artificial; su capacidad de servir de referencia e inspiración para otras empresas y su contribución al desarrollo territorial y social, teniendo en cuenta el contexto de cada organización.

Las empresas galardonadas recibirán sus reconocimientos en una gala que se celebrará en febrero de 2027, en la que se entregarán las estatuillas diseñadas para estos premios por el pintor y escultor asturiano Francisco Fresno.

El director general de CTIC Centro Tecnológico, Pablo Coca, ha destacado el éxito de esta edición, no solo por el récord de participación alcanzado, sino también por la evolución de los propios galardones.

"Esta convocatoria era especialmente importante para nosotros, ya que, además de las tecnologías digitales que veníamos reconociendo en ediciones anteriores, hemos incorporado la adopción y el uso de la Inteligencia Artificial por parte de las empresas como un elemento clave de su transformación", ha señalado.

Por su lado, el director general de Caja Rural de Asturias, Antonio Romero, ha resaltado el "extraordinario" nivel de las candidaturas presentadas, que ha convertido la deliberación del jurado en una de las más exigentes hasta la fecha, según él.

En especial, ha puesto en valor la calidad y diversidad de los proyectos, lo que refleja, a su juicio, "el dinamismo y la capacidad de innovación" del tejido empresarial asturiano.

El jurado de esta VI edición estuvo integrado, además de por Coca y Romero, por la directora de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón de la Universidad de Oviedo, Inés Suárez; el director general de FADE, Alberto González; el director gerente de Asincar, Juan Díaz; el director de Cetemas, Juan Majada; el responsable del Área de Nuevo Conocimiento, Transferencia e Innovación de Sekuens, Jaime Fernández; el director de Medios Digitales de RTPA, José Antonio Braña; el director de La Nueva España, Eloy Méndez; el jefe del Área de Gijón de El Comercio, Iván Villar.

Se ha señalado, asimismo, que en esta convocatoria se ha incorporado expresamente la Inteligencia Artificial como uno de los ejes de la transformación empresarial y estrena una categoría dedicada a la microempresa, para dar visibilidad a la innovación en organizaciones de todas las dimensiones.