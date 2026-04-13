Economía Asturias: El emprendimiento crece un 42,3% en febrero con 185 nuevas sociedades

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OVIEDO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Asturias ha aumentado un 42,3% en febrero en tasa interanual, con un total 185 sociedades mercantiles constituidas en un mes en el que las empresas disueltas fueron 62, un 5,1% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de febrero en la región de la serie histórica y con el ascenso de febrero, la creación de empresas en Asturias encadena tres meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 185 empresas creadas el pasado mes de febrero en Asturias, se suscribieron algo más de 8,05 millones de euros, lo que supone un 51,67% más que en el mismo mes de hace un año (7,99 millones de capital desembolsado).

De las 62 empresas que echaron el cierre el pasado mes de febrero en el Principado, 51 lo hicieron voluntariamente; dos por fusión con otras sociedades y las otras nueve restantes por otras causas.

El número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 15,6% en Asturias en febrero, hasta las 37 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 10,41 millones de euros, cifra un 25,4% superior a la de febrero del año anterior.

La creación de empresas aumentó en todas las comunidades respecto al mismo mes del año anterior con Cantabria (+81,36%), Andalucía (+65,48%) y Comunitat Valenciana (+56,81%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Navarra (+18,69%) Galicia (+24,8%) y Extremadura (+27,12%).

En cuanto a la disolución de empresas, Canarias (+50,63%), Comunidad Valenciana (+29,07%) y La Rioja (+26,67%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Murcia y País Vasco las que menos, con retrocesos de un 68,18%, 46,81% y un 25,79%, respectivamente.

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Contenido multimedia:

Gráficos de sociedades mercantiles

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