El edificio de Vicasa se estrena como nueva sede municipal de Empleo de Gijón

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, en el edificio Vicasa, nueva sede municipal de Empleo . - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha destacado este viernes que el histórico edificio de oficinas de Gijón Fabril S.A., conocido como edificio Vicasa, ha iniciado una nueva etapa como sede municipal de Empleo.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, el inmueble ha abierto sus puertas con las primeras actividades formativas, correspondientes al Proyecto Pértiga de Fundación Alimerka, convirtiéndose así en un nuevo espacio para la formación, la cualificación profesional y la mejora de la empleabilidad en Gijón.

Se ha resaltado, también, que esta apertura culmina un proceso de recuperación y adecuación impulsado por el área de Empleo del Ayuntamiento, que ha permitido transformar este edificio, con más de un siglo de historia industrial, en unas instalaciones preparadas para ampliar los recursos municipales destinados a la formación y el empleo.

"Recuperamos un edificio emblemático de nuestra historia industrial para ponerlo al servicio de las oportunidades laborales y la formación de los gijoneses", ha resaltado la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega.

Asimismo, ha incidido en que "no se trata únicamente de rehabilitar un inmueble, sino de darle una nueva utilidad pública, vinculada a uno de los grandes retos de cualquier ciudad: mejorar la formación, facilitar el acceso al mercado laboral y ofrecer nuevas oportunidades profesionales".

A este respecto, ha agregado que la nueva sede permitirá ampliar los espacios disponibles para desarrollar programas formativos y acercar los servicios municipales de empleo a los vecinos de la zona Oeste.

FORMACIÓN Y EMPLEO

Por otro lado, se ha explicado que el proceso para obtener la homologación de las instalaciones comenzó en 2024, cuando se consiguió la certificación conforme a la normativa ISO.

Este primer paso permitió iniciar los trámites, que requerían distintas actuaciones de acondicionamiento del inmueble: mejoras en materia de prevención de incendios, reparación de las instalaciones eléctricas, adaptación a la normativa de accesibilidad y rehabilitación integral de la fachada.

En paralelo, el Ayuntamiento ha adquirido el mobiliario y el equipamiento necesario para cumplir los requisitos exigidos para la homologación de los espacios formativos, con una inversión total de 55.069 euros.

Se ha indicado, también, que las actuaciones necesarias ya están completadas y el Ayuntamiento se encuentra a la espera de la visita de control del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA), último trámite para homologar las aulas y poder impartir en ellas formación para el empleo, incluidos programas como las Escuelas Taller y los Talleres de Empleo.

El edificio cuenta con un salón de actos y numerosas aulas que, una vez homologadas, permitirán ampliar la oferta formativa municipal en alternancia con el empleo.

También podrán acoger otras actividades formativas no regladas e incorporar servicios que hasta ahora se prestaban exclusivamente en la sede de la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo de El Coto.

"Contar con más espacios y mejores instalaciones nos permitirá desarrollar más actividades, ampliar nuestra capacidad formativa y diversificar los servicios que prestamos", ha indicado Pumariega, quien ha dicho apostar por que este edificio tenga una actividad "permanente y sea un punto de referencia para quienes buscan mejorar su cualificación o acceder a un empleo".

Sobre la utilización de un edificio con pasado industrial, ha remarcado que es una forma de conservar la memoria industrial, pero también de "proyectarla hacia el futuro".