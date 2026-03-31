EDP completa la modernización de la central hidráulica de Proaza con una inversión de 4 millones de euros

Proaza. 31/03/2026. Obras de mejora de la Central Hidraulica de EDP en Proaza. Foto: Daniel Mora. - DANI MORA

OVIEDO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de modernización de la central hidráulica de Proaza, propiedad de EDP, acaba de completarse tras una inversión de 4 millones de euros, dotando a la instalación de nuevos sistemas y equipamientos que aumentan su flexibilidad, rendimiento y producción eléctrica.

Según la compañía, el proyecto, que alarga la vida útil de la central, se ha desarrollado en dos fases: la primera, completada en 2025, consistió en la mejora del primer grupo generador; y la segunda, la modernización del segundo grupo, acaba de concluirse. Los trabajos han generado más de 20 empleos distribuidos entre nueve empresas diferentes, además de contar con la participación de los propios trabajadores de EDP.

Las mejoras permitirán generar un 4% más de electricidad cada año, pasando de 80 GWh a más de 83 GWh, lo que permitiría abastecer con la energía adicional de 3 GWh a concejos como Riosa o Quirós. En total, Proaza producirá energía equivalente al consumo eléctrico medio anual de 24.000 hogares.

El incremento se consigue gracias a un mejor rendimiento del equipamiento y una mayor potencia punta, que pasa de 25 a 25,5 MW por grupo. Además, la central ofrecerá más flexibilidad, pudiendo generar energía desde el primer megavatio hasta la potencia máxima, frente al rango anterior de 10 a 25 MW.

En el ámbito ambiental, la producción de energía 100% renovable evitará la emisión anual de 10.000 toneladas de CO2. Durante el proyecto, EDP también ha revisado y modernizado otros equipos, como el sistema SCADA, que facilita la gestión y monitorización de la central.

La central hidráulica de Proaza, cuyo diseño arquitectónico, esculturas y grabados fueron realizados por el arquitecto, escultor y pintor asturiano Joaquín Vaquero Palacios, está ubicada en el Parque Natural de Ubiñas-La Mesa, en la cuenca del río Trubia, mientras que su embalse principal, Valdemurio, se sitúa en el límite de los concejos de Quirós y Proaza.

La instalación comenzó a funcionar en 1968 y desde entonces ha operado más de 300.000 horas, generando la energía eléctrica equivalente al consumo anual de casi 1,5 millones de hogares (4.646 GWh). El aprovechamiento hidroeléctrico se realiza en derivación, con pequeña capacidad de almacenamiento, mediante las tomas de agua de los ríos Teverga y Quirós, el embalse de Valdemurio y los azudes de Olid y Zarameo.

La compañía opera 11 centrales en la región, incluyendo Proaza, La Malva, Tanes, Priañes, Salime, Miranda, Caño, San Isidro, Laviana, La Florida y La Barca, y otras dos fuera de Asturias, en Jaén y Murcia, con una potencia total de 425 MW y una producción media anual de 880 GWh, suficiente para cubrir la demanda eléctrica de 250.000 hogares.