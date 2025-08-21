EDP instala paneles solares en los Jardines de la Bahía de Singapur

OVIEDO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La atracción turística Gardens by the Bay (GB), en Singapur, ha completado recientemente la instalación de sistemas solares fotovoltaicos (FV) con la compañía energética EDP, en virtud de un acuerdo de compra de energía.

Según ha informado EDP a través de una nota de prensa, el sistema solar fotovoltaico implantado, que cuenta con más de 1.700 paneles solares con una capacidad total de 1,08 MWp, supuso un hito importante en el compromiso continuo de Gardens by the Bay con la responsabilidad medioambiental.

Ahora, el sistema recién ampliado no solo genera energía limpia y renovable para alimentar parte de las operaciones de GB, sino que también representa un importante paso adelante hacia un futuro más sostenible y ecológico.

La ampliación y mejora de la infraestructura solar se llevó a cabo en todo GB, incluyendo el Supertree Grove, además de contemplar nuevos emplazamientos como el Canopy y el Bayfront Pavilion.

Según EDP, la implementación del proyecto ejemplifica su capacidad para ofrecer soluciones renovables innovadoras y personalizadas que "superan las limitaciones espaciales e impulsan la sostenibilidad en ciudades, como Singapur, densamente pobladas".

La compañía energética ha colaborado estrechamente con GB, teniendo en cuenta sus aportaciones y aprovechando su experiencia especializada en el diseño innovador de instalaciones para maximizar la generación de energía en espacios únicos, entre los que se encuentran los Supertrees, que tienen superficies y formas irregulares que hacen que el montaje de paneles solares sea más complejo que en tejados estándar o terrenos planos.

"Este proyecto en Gardens by the Bay es un claro ejemplo de cómo aprovechar el sol dondequiera que brille, desde tejados y terrenos abiertos hasta los emblemáticos Supertrees que dan forma al horizonte de Singapur. Combinando innovación, diseño personalizado y estrecha colaboración con nuestros clientes, podemos transformar incluso espacios poco convencionales en fuentes de energía limpia. En una ciudad con limitaciones de suelo, cada superficie tiene el potencial de contribuir a la descarbonización, y esta iniciativa refleja nuestro compromiso de ofrecer soluciones inteligentes y escalables que ayuden a nuestros socios a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad a largo plazo", ha dicho Vera Pinto, miembro del consejo de administración de EDP.

A través de este contrato, EDP ha podido colaborar activamente con Gardens by the Bay en el avance de la adopción de energías renovables como parte de su impulso hacia la sostenibilidad para garantizar el futuro de los jardines. Desde su inauguración en 2012, más de 100 millones de personas han visitado Gardens by the Bay.