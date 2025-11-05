EDP organiza una jornada de surf inclusiva y sostenible en la Playa de San Lorenzo de Gijón

Archivo - EDP organiza una jornada de surf inclusiva y sostenible en la Playa de San Lorenzo - DANI MORA - Archivo

OVIEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles, 24 niños y jóvenes del Colegio de Educación Especial Castiello de Bernueces, han participado en las EDP Surf Open Sessions, una iniciativa que combina deporte, inclusión y sostenibilidad. Se ha celebrado en la Playa de San Lorenzo, en Gijón.

Tras una sesión de calentamiento y una lección básica de surf, guiados por monitores especializados de Skool Surf y voluntarios de EDP, los participantes trataron de poner en práctica lo aprendido en el mar. La actividad forma parte del programa de EDP 'Cuando hacemos surf, elegimos la Tierra'.

Según la jefa de Estudias del CCEE, Bárbara Iglesias, la experiencia ha permitido a los alumnos "disfrutar del mar y del deporte en un entorno seguro y adaptado". "Ver sus caras de felicidad ha sido emocionante", ha señalado.

Por su parte, la responsable de marca de EDP en España ha destacado que "acciones como esta reflejan el propósito de EDP de construir un futuro más inclusivo y sostenible".

La jornada se enmarca en la Liga EDP Surf Pro Spain, que recorre localidades de Asturias, Cantabria y Andalucía, y que hoy ha hecho parada en Gijón con esta actividad inclusiva que ha dejado huella en todos sus participantes.