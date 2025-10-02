Eduardo Mendoza, Byung-Chul Han, Graciela Iturbide y Draghi pronunciarán discursos en la ceremonia de entrega

Archivo - (I-D) La Reina Sofía; la Princesa Leonor; el Rey Felipe VI; la Reina Letizia y la Infanta Sofía, a su salida de la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2024' en el Teatro Campoamor, a 25 de octubre de 2024, en Oviedo, Asturi - Xuan Cueto - Europa Press - Archivo

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras; el filósofo Byung-Chul Han, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades; la fotógrafa Graciela Iturbide, Premio Princesa de Asturias de las Artes; y el economista y político Mario Draghi, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional, serán los premiados encargados de pronunciar discursos en la cuadragésima quinta edición de los galardones.

La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias se celebrará el próximo viernes 24 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, bajo la presidencia de Sus Majestades los Reyes y con la presencia de Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía.

El acto contará con un servicio de interpretación simultánea para todo el teatro que incluirá cinco idiomas: español, inglés, francés, italiano y alemán. La ceremonia será accesible también para personas con discapacidad auditiva mediante su interpretación en lengua de signos en el Teatro Campoamor y en la emisión a través de la web de la Fundación.