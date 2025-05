Eduardo Mendoza, "un hombre feliz" al ganar el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025

OVIEDO 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025, el escritor Eduardo Mendoza, ha manifestado este miércoles tras conocer que le había sido otorgado el galardón, que se siente "emocionado y agradecido" por recibir "este premio tan especial". "Soy un hombre feliz"

"Necesito tiempo para encontrar las palabras justas. Emocionado, honrado y agradecido me parecen adecuadas, pero obvias. He dedicado toda la vida a lo que más me gusta y ahora recibo este Premio tan especial. Soy un hombre feliz", ha manifestado en unas declaraciones facilitadas por la Fundación Princesa de Asturias.

Eduardo Mendoza ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025. Así lo ha anunciado este miércoles, a las 12.00 horas, el jurado encargado de otorgar el premio en el Hotel Oviedo Cervantes.

Este es el segundo de los ocho galardones internacionales que convoca este año la Fundación Princesa de Asturias y que cumplen con esta su XLV edición. A este premio optaban 24 candidaturas de 16 nacionalidades.

NOVELISTA, DRAMATURGO, TRADUCTOR Y LINGÜISTA

Eduardo Mendoza (Barcelona, 11 de enero de 1943), novelista, dramaturgo, traductor y lingüista, se licenció en Derecho en 1965 en la Universidad de Barcelona y, tras viajar por Europa, en 1966 obtuvo una beca en Londres para estudiar Sociología. Al regresar a Barcelona en 1967 ejerció la abogacía y en 1973 se trasladó a Nueva York para trabajar como traductor de la ONU, donde permaneció hasta 1982.

En 1983 volvió a Barcelona y continuó su carrera como traductor simultáneo en organismos internacionales con sede en Ginebra y otras ciudades. En 1995 impartió clases de traducción en la Universidad Pompeu Fabra. Es colaborador habitual de numerosos medios de comunicación.

Traducido a varios idiomas, la obra de Eduardo Mendoza, generalmente ambientada en Barcelona y que se inició con la publicación de la novela 'La verdad sobre el caso Savolta' en 1975, muestra un estilo en el que se mezclan elementos propios de la novela gótica, la ciencia ficción o la novela negra, así como un particular sentido del humor, la sátira y la parodia.

Esta primera novela, que cumple cincuenta años este 2025, está considerada por la crítica como la primera novela de la Transición española y tuvo un enorme éxito. Contiene ya elementos de la capacidad de Mendoza para utilizar diferentes discursos y estilos narrativos de forma sencilla y directa, aunque no exenta de cultismos, arcaísmos y lenguaje popular.

Después, llegaron 'El misterio de la cripta embrujada' (1979), 'El laberinto de las aceitunas' (1982), 'La ciudad de los prodigios' (1986), 'La isla inaudita' (1989), 'Sin noticias de Gurb' (1991), 'El año del diluvio' (1992), 'Una comedia ligera' (1996), 'La aventura del tocador de señoras' (2001), 'El último trayecto de Horacio Dos' (2002), 'Mauricio o las elecciones primarias' (2006), 'El asombroso viaje de Pomponio Flato' (2008),' El enredo de la bolsa y la vida' (2012), 'El secreto de la modelo extraviada' (2015), la trilogía 'Las tres leyes del movimiento' ('El rey recibe', 2018; 'El negociado del yin y el yang', 2019, y 'Transbordo en Moscú', 2021) y 'Tres enigmas para la Organización' (2024).

Ha escrito también obras de teatro, en algunas de las cuales reaparece su personaje principal, un detective ingresado en un manicomio y sin nombre que había surgido en 'La verdad sobre el caso Savolta', y ha publicado ensayos, entre los que destaca 'Baroja & yo. Por qué nos quisimos tanto' (2019). Las obras 'La verdad sobre el caso Savolta', 'La cripta', 'La ciudad de los prodigios' y 'El año del diluvio' fueron llevadas al cine.

Además del Premio Cervantes (2016), Mendoza ha recibido, entre otros, el Premio Planeta en 2010 por 'Riña de gatos' y en 2015 se convirtió en el primer español en recibir el Premio Kafka. Ya en 1976 su primera novela recibió el Premio de la Crítica y, posteriormente, se le concedió el Premio Ciudad de Barcelona (1987) por 'La ciudad de los prodigios', que también recibió en 1988 el Premio al Mejor Libro del Año en Francia y fue finalista del Premio Grinzane Cavour y de los premios Médicis y Femina.

'El año del diluvio' ganó la III Edición del Premio de las Lectoras de la revista Elle y 'Una comedia ligera' le valió el Premio al Mejor Libro Extranjero (Francia) en 1998. 'La aventura del tocador de señoras' consiguió en 2002 el Premio al Mejor Libro del Año del Gremio de Libreros de Madrid y en 2007 recibió el Premio Fundación José Manuel Lara por 'Mauricio o las elecciones primarias'. En 2020 obtuvo el Premio Internacional Barcino de novela histórica por 'Las barbas del profeta'.