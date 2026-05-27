Educación autoriza el cierre del IES Río Trubia por las altas temperaturas

La consejera de Educación, Eva Ledo, durante su visita al mercado cooperativas y asociaciones educativas en Langreo. - PRINCIPADO

OVIEDO 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha autorizado el cierre del IES Río Trubia debido a las altas temperaturas para evitar situaciones de riesgo entre el alumnado y el personal docente.

La decisión llega tras constatar el departamento que dirige Eva Ledo que todos los ventanales del edificio están orientados al sur. Del mismo modo, según ha informado la propia consejera, se ha verificado que la zona norte del complejo alberga únicamente el gimnasio y el salón de actos, construidos con techos metálicos que absorben el calor y dificultan la ventilación. Ante estas circunstancias constructivas, la consejería ha considerado necesaria la medida.

La Administración autonómica ha publicado y remitido a los centros una guía de actuación que detalla cómo proceder según el nivel de alerta térmica. Este documento indica las condiciones exigidas a cada colegio o instituto y establece el protocolo para solicitar la suspensión de la actividad lectiva en caso de que se considere imprescindible. Para obtener la autorización de cierre, las direcciones de los centros educativos deben remitir una serie de mensajes explicativos a la Consejería de Educación. La validación del cese de actividad busca prevenir incidentes mayores derivados de la falta de climatización o ventilación adecuada en los espacios escolares.

"Ayer nos dimos cuenta de que había una alerta por alta temperatura y lo que hicimos fue avisar a todos los centros educativos a través de nuestro portal de esa precaución que debían de tener en los centros", ha explicado la consejera durante una visita este miércoles a Langreo.