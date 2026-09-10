Educación crea Llume, un programa para promover el asturiano y el eonaviego en los centros educativos

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OVIEDO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado impulsa el proyecto educativo Llume, destinado a reconocer la excelencia de los centros docentes en la enseñanza, promoción y difusión del asturiano y el eonaviego. La iniciativa consistirá en una convocatoria anual para conceder ayudas a los centros participantes sostenidos con fondos públicos.

El proyecto Llume deberá recoger las actuaciones realizadas en el área o materia de Lengua Asturiana y Literatura, así como el grado de integración del asturiano o el eonaviego en la vida académica y cultural del centro. Se aceptarán proyectos desarrollados el curso pasado o previstos para el que acaba de comenzar.

Las propuestas originales tendrán que estar redactadas íntegramente en asturiano o eonaviego. También deberán incorporar de forma explícita elementos vinculados a la inclusión educativa, la sostenibilidad, el enfoque competencial y la coeducación.

Los criterios de valoración subrayarán la calidad del programa, así como el contexto y situación del centro escolar, en función de sus necesidades específicas culturales, educativas, económicas y sociales. Por último, se tendrán en cuenta los antecedentes en iniciativas relacionadas con la convocatoria.

La orden que establece el procedimiento para reconocer estos proyectos Llume ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Principado (Bopa), junto con las bases reguladoras. Asimismo, la Consejería de Educación está ultimando la primera convocatoria, en la que se dará una mayor concreción a esas bases.

La primera edición de Llume cuenta con una partida de 12.000 euros para repartir entre los centros públicos participantes y otros 4.000 para los concertados. Educación prevé entregar las ayudas antes de finales de año. Los seleccionados recibirán también una placa acreditativa.