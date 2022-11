Educación descarta otro programa piloto de uso del asturiano en las aulas y defiende ante Foro "la cooficialidad amable"

OVIEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Lydia Espina, ha descartado este jueves impulsar otro programa piloto en la línea del desarrollado en 2017 y que permitía el uso del asturiano como lengua vehicular voluntaria en una segunda asignatura junto al castellano.

Espina ha apelado al "rigor" y la "seguridad jurídica" en su respuesta al diputado de Foro, Adrián Pumares, para defender el modelo propuesto por el Ejecutivo de Adrián Barbón de "cooficialidad amable". "La única manera de garantizar enseñanza en asturiano es con la cooficialidad amable y sin imposiciones", ha dicho en la comisión de Educación celebrada esta tarde en la Junta General.

Pumares pedía a la consejera recuperar el plan y propuso extenderlo "a más colegios y también a los institutos" con el objetivo de que todo el alumnado matriculado en asturiano "pueda tener garantizado el derecho de ampliar su formación lingüística", haciendo también mención al Eo-Navia, donde considera que se debería también aplicar este proyecto para reforzar el aprendizaje de la "fala eonaviega".

Espina incidio en que se trató de un "plan piloto experimental" para favorecer el empleo voluntario del asturiano "con uso limitado y restringido a una materia" en unos pocos centros y garantizando que "la lengua vehicular y predominante era el castellano".

"Jurídicamente no se puede ir más allá al no ser oficial el asturiano", zanjó, añadiendo que "no está previsto volver a implantar un plan un piloto".

Por otra parte, la consejera también compareció en sede parlamentaria a petición del Grupo Mixto para informar sobre la gestión relativa al personal docente.

El diputado del Grupo Mixto Armando Fernández Bartolomé instó a desarrollar una ley asturiana de Educación y buscar un pacto político que permita dar estabilidad al sistema y fijar unos objetivos de calidad y organización a medio plazo, al tiempo que planteó la revisión del modelo de carrera profesional docente al entender que se trata de "un complemento salarial encubierto".

La consejera dijo que todos es siempre mejorable pero destacó el amplio consenso sindical y profesional con el desarrollo de la carrera profesional.

Por otra parte, se refirió al proceso de estabilización de empleados públicos en el ámbito educativo con una primera fase para 234 plazas sólo con criterio de méritos a la que se podrán presentar solicitudes a partir del día 21, y una segunda convocatoria, antes del 31 de diciembre, con 1.328 plazas por concurso de méritos, más asequible y con más ponderación de la experiencia para dar facilidades a los interinos.