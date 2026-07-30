Educación propone reducir una hora lectiva a los docentes mayores de 55 años desde el curso 2027-2028

Archivo - Puerta que da acceso a una clase de Educación Primaria. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

OVIEDO 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha presentado este jueves una propuesta para reducir una hora lectiva semanal a todo el profesorado mayor de 55 años a partir del curso escolar 2027-2028. Además, se ha comprometido a rebajar una segunda hora lectiva durante la próxima legislatura mediante un calendario de implantación progresiva en función de la edad. La medida se completaría con la concesión de una tercera hora no lectiva a la semana para los docentes mayores de 64 años desde el curso 2031-2032.

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha presentado este modelo al grupo de trabajo creado para analizar el asunto, con el que ha mantenido varias reuniones en los últimos meses. El impulso de esta iniciativa figura en el punto séptimo del pacto 'Asturias Educa' por la mejora de la educación pública.

No obstante, la consejera ha puntualizado que la propuesta del Gobierno del Principado "solo sería efectiva si recibe el respaldo de las organizaciones sindicales en la correspondiente mesa de negociación". En este sentido, Ledo ha precisado que, de lo contrario, "quedaría sin efecto".

La propuesta de reducción de la jornada lectiva semanal para todos los cuerpos docentes contempla una hora para los mayores de 55 años en el curso 2027-2028 y dos horas para los mayores de 63 años en el curso 2028-2029. Posteriormente, se prevén dos horas para mayores de 59 años en el curso 2029-2030, dos horas para mayores de 55 años en el curso 2030-2031 y tres horas para los mayores de 64 años en el curso 2031-2032. Con este calendario, el personal docente que tenga actualmente menos de 52 años podrá disfrutar de dos horas de reducción de carga lectiva semanal al cumplir los 55.

REQUISITOS Y EXCLUSIONES

El Principado ha establecido cuatro requisitos para poder disfrutar de la reducción horaria: haber cumplido 55 años antes del inicio del curso (31 de agosto), contar con una antigüedad mínima de 12 años de servicios prestados en la docencia pública no universitaria, encontrarse en situación de servicio activo en la comunidad y tener jornada completa durante todo el curso.

Por el contrario, quedan excluidos de la medida los docentes que disfruten de compatibilidad con otra actividad remunerada, así como aquellos que hayan alcanzado la edad legal de jubilación pero hayan decidido continuar en activo de forma voluntaria.