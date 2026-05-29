Educación publica una guía ante el recorte de horas lectivas de los maestros de Asturias a partir de septiembre

Archivo - Estudiante de Educación Primaria. - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE - Archivo

OVIEDO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha publicado este viernes una guía para la elaboración de los horarios en Infantil y Primaria para el próximo curso, con motivo de la reducción de la jornada lectiva del profesorado de 25 a 23 horas semanales. El documento está disponible en el portal institucional Educastur y también se ha remitido un boletín informativo a los centros de enseñanza.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, la guía pretende orientar a los equipos directivos ante la implantación de esta medida a partir del 1 de septiembre. También se aporta una infografía que responde de manera concisa a las preguntas y dudas más frecuentes.

La consejera, Eva Ledo, ha presentado esta semana ambos documentos en una nueva ronda de reuniones individualizadas con las organizaciones sindicales que integran la Junta de Personal Docente, en la que también ha participado el director general de Formación Profesional, Ángel Balea.

DOS HORAS COMPLEMENTARIAS MÁS AL MES

En concreto, el profesorado a jornada completa dedicará al centro 30 horas semanales, distribuidas en 23 lectivas, 3 complementarias de cómputo semanal y 4 complementarias de cómputo mensual, dos más que hasta ahora. Además, se reordenan las horas de obligada permanencia en el centro, que pasan a ser 26 semanales.

En el caso del personal docente a media jornada, dedicará 15 horas semanales al centro, repartidas en 11 lectivas, 2 complementarias de cómputo semanal y otras 2 complementarias de cómputo mensual. Además, deberá permanecer en el centro 13 horas a la semana.

El documento define también el concepto de horas lectivas y detalla el destino de las horas complementarias semanales y mensuales. Incluye, asimismo, la asignación de cursos, áreas y tutorías; el horario de los equipos directivos, las itinerancias, la situación del profesorado especialista y los pasos para aprobar y cumplir los horarios.

El contenido de la guía se asienta sobre tres referencias normativas. Por un lado, dos resoluciones -de 6 de agosto de 2001 y de 17 de mayo de 2019-, que regulan la organización y funcionamiento de las etapas de Infantil y Primaria. Por otra parte, el acuerdo del Consejo de Gobierno, de 20 de marzo de 2025, para la mejora de la enseñanza pública, que incluía la citada reducción de la jornada para el cuerpo de maestros.

La previsión económica para cumplir este compromiso asciende a 23,5 millones anuales y supone la contratación de 486 nuevos profesionales.