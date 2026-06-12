Educación registra 204 inscripciones para las pruebas de certificación de lengua asturiana del 26 de septiembre

Prueba evaluable de certificación de lengua asturiana. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha cerrado el plazo de inscripción para las pruebas de certificación de lengua asturiana con 204 aspirantes, una cifra que consolida el creciente interés de la ciudadanía por obtener este reconocimiento oficial. Los exámenes escritos se celebrarán el 26 de septiembre en la Escuela Oficial de Idiomas de Oviedo, mientras que las pruebas orales comenzarán a partir del 5 de octubre en el Instituto de Educación Secundaria Alfonso II.

Por niveles, el 72% de las personas inscritas -147 aspirantes- optará al nivel avanzado C1. Por su parte, 45 candidatos (22%) se presentarán al nivel intermedio B2, mientras que otros 12 (casi el 6%) lo harán al nivel básico A2.

La consejería constituirá tres tribunales, uno por cada nivel, para evaluar las pruebas. Estos estarán integrados por profesorado funcionario de carrera del cuerpo de Secundaria y por especialistas en lingüística asturiana.

Las pruebas de certificación constan de cinco partes diferenciadas: comprensión de textos escritos, comprensión de textos orales, producción y coproducción de textos escritos, producción y coproducción de textos orales, y mediación. Para obtener el certificado, será necesario alcanzar al menos una puntuación de 5 en cada una de ellas, así como una media global mínima de 6.

La evaluación se ajustará a los objetivos, competencias, contenidos y criterios establecidos en el Decreto 27/2019, de 21 de junio, que regula los niveles de competencia en lengua asturiana y su correspondiente certificación, adaptados al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

La Consejería de Educación ha gestionado íntegramente la convocatoria, incluyendo la elaboración de las pruebas, la organización, la logística y su aplicación. Asimismo, expedirá los certificados de superación a través del centro examinador. Por su parte, las escuelas oficiales de idiomas de Asturias se han responsabilizado de la formalización de las inscripciones.

La Administración publica este viernes la lista definitiva de personas inscritas en el portal institucional Educastur, además de comunicarlo de forma directa a los interesados. Asimismo, pone a su disposición las sedes de examen, una guía informativa y modelos de prueba para facilitar la preparación de las distintas destrezas lingüísticas.