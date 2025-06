Las educadoras de 0 a 3 saldrán a la calle para denunciar "que son las primeras en educar y las últimas en derechos"

OVIEDO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de educadoras de las escuelas de 0 a 3 saldrán este miércoles a la calle para denunciar que son "las primeras en educar y las últimas en derechos" y que además durante años "les han marginado, les han explotado y les están dejando atrás". "Lo decimos alto y claro: no habrá integración sin dignidad", aseguran.

"Durante los últimos años nos han vendido humo: que éramos el proyecto estrella en educación, la gran apuesta del Gobierno del Principado. Que la red pública, autonómica y gratuita de 0 a 3 años sería un modelo que seguir. Y sí, creímos en ello. Le pusimos alma, formación y entrega. Pero hoy, la realidad se impone con toda su crudeza", asegura el colectivo en una carta pública a la que ha tenido acceso Europa Press.

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF han convocado para este miércoles una jornada de huelga y dos movilizaciones, a las 12.00 y a las 18.00 en Oviedo a la que han llamado a participar a todo el colectivo integrado por más de 600 educadoras, en su gran mayoría mujeres. Lo hacen para exigir a la Administración sentarse a negociar y crear "una mesa de trabajo real"

Este lunes, el colectivo recuerda que accedieron a sus plazas "por oposición, estudiando, compitiendo, cumpliendo con todo lo que se les exigía. Pero el Principado de Asturias aún les mantiene encajadas en un grupo administrativo que no les corresponde, el C, cuando aseguran deberían situarles en el grupo B, acorde a su titulación y desempeño profesional".

"Nos niega la dignidad profesional. Y lo saben. Pero no lo corrigen. El mismo Gobierno que se dice feminista nos condena a condiciones laborales indignas. Y lo hace con un colectivo formado casi en exclusiva por mujeres, que sostiene con esfuerzo una etapa clave del sistema educativo. Porque el primer ciclo de educación infantil, el 0 a 3, no es un aparcaniños, es educativo, tal y como se recoge en la Ley por la que nos regimos. Es donde se asientan las bases del desarrollo emocional, cognitivo y social. Es donde empieza la educación", dicen.

Las profesionales aseguran sentirse tratadas como personal de segunda siendo condenadas a la precariedad laboral con plantillas mal pagadas, inestabilidad constante y una red desigual en función del municipio donde trabajen.

Por todo ello advierten al Gobierno asturiano de que así no se construye un sistema educativo "público, ni igualitario, ni digno". Y es que a día de hoy el colectivo aun desconoce que va a pasar con el centenar de trabajadoras pertenecientes a los seis ayuntamientos que no las han estabilizado y lamentan que "muchas educadoras, con más de una década de servicio (e incluso dos) y habiendo accedido por oposición, pueden perder su trabajo porque nunca fue considerado personal estructural de los Ayuntamientos.

"Quieren integración, pero sin reconocimiento de categoría, sin corregir los grupos, sin asumir la titulación exigida. Quieren lavarse la cara, pero no las manos. Quedar bien para la galería, pero mantener un sistema dañado por dentro", inciden.

A dos días de la huelga convocada inciden las educadoras en que "Reclamamos únicamente lo que es su por derecho: reconocimiento profesional, respeto institucional y estabilidad laboral".

"No queremos ser las últimas porque se nos considere menos. La educación no empieza en Primaria ni a los 3 años, empieza con nosotras. Y si este Gobierno no lo entiende, entonces no es un Gobierno que crea en la Educación y en el bienestar. Es otra cosa. La educación empieza a la más corta edad. Y el respeto también", concluye la carta del colectivo.