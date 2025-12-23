Una egresada de UNED Asturias, ganadora del Premio Copespa al mejor TFG de educación social

María Isabel Simón Sánchez, egresada del Grado de Educación Social de UNED Asturias, galardonada con el VII Premio Copespa al Mejor Trabajo Final de Grado del Principado de Asturias - UNED ASTURIAS

GIJÓN, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

María Isabel Simón Sánchez, egresada del Grado de Educación Social de UNED Asturias, ha sido galardonada con el VII Premio Copespa al Mejor Trabajo Final de Grado del Principado de Asturias por un análisis de las funciones y estrategias de los educadores sociales en centros de internamiento de menores infractores.

Según una nota de prensa de la UNED, se trata de una reflexión realizada a partir de cuatro entrevistas semiestructuradas a educadoras que desarrollan su labor profesional en el ámbito de menores infractores.

El trabajo ha sido dirigido por Diego Ardura Martínez, profesor de la Facultad de Educación de la UNED. En el TFG, galardonado por el Colegio Profesional de la Educación Social del Principado de Asturias, se evidencia que las motivaciones profesionales "están fuertemente vinculadas con el impacto positivo que puede lograrse en la vida de los jóvenes".

"Aunque no todas las educadoras iniciaron su carrera con una vocación definida hacia este colectivo, con el tiempo han desarrollado un compromiso profundo basado en la evolución personal, la experiencia adquirida y el trabajo colaborativo", ha apuntado Simón Sánchez.

Por otro lado, se ha destacado que en el estudio se constatan "importantes transformaciones en el perfil de los menores atendidos, marcadas por una mayor diversidad cultural, el incremento de problemáticas de salud mental y la presencia de conductas más complejas como la violencia o el consumo de sustancias".

Para abordar estas transformaciones, las profesionales han recurrido a "enfoques integrales que combinan la dimensión educativa con herramientas psicológicas y afectivas".

María Isabel Simón Sánchez es graduada en Educación Social por la UNED y licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo, reside en la capital asturiana y ejerce como educadora social del Principado de Asturias.