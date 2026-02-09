El Ejecutivo sigue esperando por el primer borrador elaborado por Tragsatec sobre las directrices comerciales

Borja Sánchez y Guillermo Peláez - EUROPA PRESS

OVIEDO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno asturiano está a la espera del primer borrador del documento sobre las directrices Sectoriales de equipamiento Comercial de Asturias que ha encargado Tragsatec. Preguntado sobre este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Borja Sánchez, ha explicado que Tragsatec ha prolongado en dos ocasiones el plazo de entrega de ese primer documento.

"Es un encargo que se realiza para el análisis en su conjunto de cómo deberían de ir orientadas esas directrices comerciales", ha señalado Borja Sánchez.

El Ejecutivo espera contar con ese primer documento a finales de este mes. Tragsatec tiene hasta final de año de plazo para completar todo el servicio.