Elena Colunga, nombrada nueva jefa del Servicio de Minas

María Elena Colunga - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ingeniera ovetense María Elena Colunga Argüelles ha sido nombrada nueva jefa del Servicio de Minas de Asturias, tras la jubilación de su antecesor, Santiago Berjano, según ha informado el Gobierno asturiano este lunes.

Nacida en Oviedo en 1965, Colunga es ingeniera de Minas por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo. Es funcionaria de carrera tanto de la Xunta de Galicia (Cuerpo Facultativo Superior, escala de Ingenieros de Minas) como de la Junta de Castilla y León (Cuerpo de Técnicos Superiores, Ingenieros de Minas).

Inició su trayectoria en la Administración en 1994. Tras desempeñar distintos puestos en la Junta de Castilla y León y en la Sección de Minas de León, se incorporó a la Administración del Principado en 2002. Desde diciembre de 2008, ocupaba la jefatura del actual Servicio de Política Industrial de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo.