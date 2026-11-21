Mitin de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en Avilés. - YOUTUBE FSA-PSOE

Barbón reivindica el voto útil para lograr el tercer escaño en Asturias, que el PSOE se juega con Vox

OVIEDO/AVILÉS, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha llamado este sábado en Avilés a concentrar el voto progresista en el PSOE de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y ha subrayado la importancia de que las mujeres acudan a las urnas, al cumplirse 93 años de la primera vez que ejercieron el derecho al sufragio en España.

Durante un mitin celebrado en la localidad asturiana, Saiz ha avanzado tres compromisos de su departamento incluidos en el programa electoral socialista: el blindaje del sistema público de pensiones y su revalorización en la Constitución Española, la ampliación en cuatro semanas --hasta las 23-- de los permisos retribuidos al cien por cien para padres y madres hasta que los hijos cumplan ocho años, y el desarrollo de un plan de integración y ciudadanía en colaboración con las comunidades autónomas y entidades locales.

La titular de Inclusión ha advertido de que en los comicios del 29 de noviembre no se decide una mera alternancia política, sino un avance o "una auténtica involución", y ha contrapuesto la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de presidentes autonómicos socialistas como Adrián Barbón, María Chivite o Salvador Illa frente a la "metralleta de bulos" del líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, en el debate electoral del pasado jueves.

Asimismo, la ministra ha acusado al PP y a Vox de mantener una "agenda oculta" respecto al sistema público de pensiones, que en Asturias cuenta con 275.000 beneficiarios. En este sentido, ha defendido la sostenibilidad del modelo tras las reformas pactadas en el marco del diálogo social y la Comisión Europea, y ha apuntado que la ratio cotizante-pensionista se sitúa en 2,5, el dato más alto de los últimos 15 años, mientras que el mercado laboral alcanza los 22,6 millones de afiliados a la Seguridad Social --400.000 en Asturias, un 12 por ciento más--.

EL "MILAGRO" CON EL QUE SOÑABA RAJOY SON "LOS ZURDOS GESTIONANDO"

Durante su intervención, Saiz, que es cabeza de lista por el PSOE en Navarra, ha traído a la memoria unas declaraciones del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy (PP), quien dijo que "soñaba" con llegar a los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social. "El milagro que tú soñabas somos los zurdos gestionando la economía", ha remarcado.

Saiz ha reivindicado también la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.286 euros --un 75 por ciento más que los 735 euros de 2018-- como "la medida más feminista" del Ejecutivo, al beneficiar a más de un millón y medio de mujeres. Además, ha destacado el papel de los trabajadores extranjeros en el sostenimiento del sistema y ha defendido el proceso de regularización extraordinaria frente a los discursos de "racismo y xenofobia" y el concepto de "remigración" de Vox que "abraza" el PP.

BARBÓN PIDE EL VOTO ÚTIL AL PSOE

En el acto también ha intervenido el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, quien ha llamado a acudir "masivamente" a votar el 29 de noviembre frente a quienes piden la abstención, advirtiendo de que en Asturias el PSOE se juega el tercer diputado con Vox.

Asimismo, ha restado importancia a los análisis sobre el debate electoral o las encuestas y ha señalado que lo relevante es que la gente vote el 29 de noviembre por políticas que garanticen la revalorización de las pensiones, el salario mínimo, las retribuciones de los empleados públicos o el acceso a la vivienda.

Por otra parte, Barbón ha defendido el proyecto de presupuestos autonómicos, cifrado en 7.254 millones de euros, frente a las críticas de la derecha. En este punto, ha asegurado que la reducción de la inversión productiva en el Principado obedece a la pérdida de fondos europeos y es inferior a la registrada en los ayuntamientos de Oviedo y Gijón, gobernados por PP y Foro Asturias, donde ha situado el descenso en casi un 50 y un diez por ciento, respectivamente.