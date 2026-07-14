De la emigración en México al éxito en Llanes: la familia Concha gana el premio Familia Empresaria de Asturias

Foto de la Familia Concha. - AEFAS

OVIEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jurado del Premio Familia Empresaria, que convoca la Asociación de la Empresa Familiar Asturiana (Aefas), ha acordado conceder su decimoséptimo galardón a la familia Concha, fundadora y propietaria de Promociones Turísticas Montemar (Llanes), un grupo turístico de referencia en el oriente asturiano que también cuenta con establecimientos en México.

El jurado del premio ha destacado "el compromiso y arraigo de una familia que retornó desde la emigración en México, tras décadas de gran esfuerzo y trabajo, para crear empleo y riqueza en su tierra, y que constituye un ejemplo de emprendimiento, resiliencia y continuidad familiar, alcanzando ya la tercera generación".

En nota de prensa, Aefas indica que el jurado destacó su "implicación en la vida social, empresarial y cultural del oriente asturiano" y su "contribución a la profesionalización del sector formando a muchas personas que después han creado sus propios negocios".

Su implicación en materia de sostenibilidad, reseña el jurado, "es también muy destacable, con iniciativas como la movilidad sostenible y el apoyo al producto local".

El jurado estuvo presidido por Iñigo Cabal Alonso, presidente de AEFAS y director general de Geinco Grupo, e integrado por Gloria Gómez Embil (Gómez Oviedo), Isabel Trabanco (Grupo Trabanco), José María Salazar (Grupo Tartiere Movilidad), Concha Uría (Uría Ingeniería de instalaciones), Jorge Suárez (Impulso Industrial Alternativo), David Alba (Alvemaco), Ricardo Cabeza (Grupo El Gaitero), Verónica González (Funeraria Gijonesa), Juan Rodríguez (Industrias Lácteas Asturianas), Francisco Gayoso (Confitería Rialto) y Luis Noguera (Contenedores y Embalajes Normalizados), actuando como secretaria del jurado Julia López, directora de Aefas.