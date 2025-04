Una empresa denuncia ante Fiscalía la explotación ilegal de carbón en Cerredo y el fraude en la investigación de grafito

OVIEDO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa Proyectos Mineros e Ingeniería S.A. Promining ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Asturias en la que se relatan diferentes hechos relacionados con la compañía titular de la mina de Cerredo en la que el pasado lunes fallecieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos, Blue Solving, que consideran pueden ser constitutivos de delitos. Así, en la denuncia

hablan de "fraude de ley al encubrir labores de explotación bajo el paraguas de un permiso de investigación", o de un "indicio de engaño o fraude que se está perpetrando contra la empresa ArcelorMittal".

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se hace referencia a dos documentos que el 12 de marzo de este año se remitieron a la Dirección General de Energía en los que se denunciaba que los Carbones La Vega en la mina de Villares de Arriba (T.M. de Ibias) y Blue Solving en la mina de Cerredo (T.M. de Degaña), incumplían la normativa nacional y comunitaria tanto desde el punto de vista del ordenamiento minero como de la normativa reguladora de las ayudas publicas a nivel nacional y comunitario.

Así en la denuncia se recogen los "engaños e ilegalidades en cuyo entorno se vienen desarrollando desde hace tiempo las explotaciones mineras de carbón identificadas y que son de tres tipos". Por una parte se habla de "la falsedad de la supuesta investigacion del grafito" y destaca la empresa denunciante que como mineral se presenta en distintas variedades, "ninguna de las cuales está presente en el yacimiento de Cerredo".

En relación con este asunto añaden que dado que la compañía que explota la mina de Cerredo ha recibido del ITJ una subvención de casi un millón de euros, "habrá que analizar cuáles son los resultados de la 'investigación', transcurridos ya varios años desde que la autoridad minera les otorgó el permiso de investigación".

Otra de las cuestiones que planteada en la denuncia es "el fraude de ley de encubrir labores de explotación bajo el paraguas de un permiso de investigación". En este sentido inciden en que "lo que se está haciendo en Cerredo es lisa y llanamente una explotación de carbón, sobre macizos que quedaron sin explotar en la antigua mina y cuyo destino es la venta del carbón --el grano para calefacciones-- que es el mercado que conoce desde siempre Jesús Manuel Rodríguez Moran en su carbonería de Villabalter (León) y el menudo --tras mezclarlo con carbones-- para otros usos industriales".

En tercer lugar denuncian la explotación a cielo abierto de Tormaleo (Ibias), donde se supone que se explota una mina de interior.

EXPLOSIÓN DEL PASADO LUNES

Respecto a la explosión que causó los cinco muertos el pasado lunes en Cerredo, Promining expone ante Fiscalía que dicho accidente se ha producido en el denominado Piso tercero del Mangueiro en donde "al parecer se estaba llevando a cabo la explotación de la capa Z de ese yacimiento, en encerrado, es decir sin la segunda salida a la que obliga la legislación minera, y por tanto sin circuito de ventilación" y añaden que "desde luego nada de esto es compatible con trabajos de investigación en los términos previstos en la legislación minera".

"Entre las informaciones que hemos podido recabar en la zona, se nos indica que alguno de los fallecidos ya había sufrido mareos en días precios por presencia de gas en las explotaciones, lo cual no es de extrañar si como parece ser la explotación (situada a más de 1.000 m de la calle) no tenía ni siquiera ventilación secundaria. (...) Los supervivientes de la tragedia deberían poder confirmar estos extremos", añade la denuncia.

SUMINISTROS A ARCELORMITTAL

En la denuncia presentada ante Fiscalía se recoge además que Jesús Manuel Rodríguez Morán, a través de Carbones La Vega suministra carbón a la acería de Acerlor Mittal, "pero los carbones que explota en Cerredo no son coquizables, es decir no son aptos para la acería, especificaciones que sí que podría cumplir el carbón de Tormaleo, pero los volúmenes suministrados apuntan a que no solamente se suministraba carbón de la mina, sino también de importación".

"Configura todo lo expuesto un conjunto de indicios de engaño o fraude que se está perpetrando contra ArcelorMittal, que por normativa comunitaria, solamente puede comprar mineral a productores de carbón, nunca a intermediarios, y que debería investigarse.

"Para finalizar esta denuncia, hay que señalar la inexplicable, o quizás no tanto, permisividad de las autoridades competentes. Una mina a Cielo Abierto que se hace pasar por subterránea como la de Tormaleo, a la que cualquiera puede acercarse y comprobar lo que allí se está haciendo y una mina como la de Cerredo, de la que salen camiones desde hace años y con todos los antecedentes que se han expuesto, no es entendible que nadie tomara cartas en el asunto", concluye la denuncia.