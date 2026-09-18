Emtusa Gijón lanza 4 nuevas líneas de microbús en la zona rural

La alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, desvela, junto a una alumna del colegio público Escuelona, el nombre de uno de los tres microbuses de la nueva línea en zona rural de Emtusa. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal Tráfico, Movilidad y Transporte Público del Ayuntamiento de Gijón, Pelayo Barcia, ha presentado este jueves los tres microbuses que incorporará Emtusa a su flota, a la espera de un cuarto en 2027, y que prestarán servicio en la zona rural a través de tres rutas que dan comienzo este próximo lunes.

Así lo ha indicado Barcia, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés para dar a conocer las nuevas líneas, en un acto en el que ha intervenido también el gerente de Emtusa, Juan José Piniella, y en el que ha estado presente, entre otros miembros de la Corporación y de la representación vecinal, la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón.

En cuanto a las nuevas líneas, Barcia ha sido claro al indicar que esto es una "primera piedra" de un servicio rural, pero ha matizado que no hay nada cerrado y que se podrá ir adaptando según se vea lo que funciona o no.

De hecho, ha avanzado que se podrá extender a otras parroquias si se comprueba que funciona "medianamente bien", a lo que ha pedido que se aparque bien en zona rural para que pueda pasar el autobús.

Asimismo, ha destacado que estos tres microbuses han supuesto un coste de 618.000 euros. Unido a ello, ha remarcado que, en este mandato, Emtusa habrá renovado su flota con la compra de 46 vehículos, entre articulados, 19 y microbús, de forma que se ha logrado reducir la edad media por debajo de los seis años. A esto ha sumado que es el mandato donde más conductores han sido contratados. Por todo ello, ha puesto en valor la apuesta del Gobierno local por los servicios públicos.

Piniella, por su parte, ha explicado que se han establecido cuatro líneas. La M1, con cabeceras El Muselín-Campa Torres y la M2, de La Gota Leche al hospital de Cabueñes, mientras que la M3 y M4 confluyen ambas en Porceyo, con salidas en el primer caso de Sotiello y de Ruedes en el segundo.

El gerente de Emtusa ha incidido en que se ha buscado conectar zonas con población dispersa del concejo con la zona centro de la ciudad o puntos de especial relevancia, como los centros hospitalarios de Jove y Cabueñes.

En cuanto a los microbuses, ha aclarado que se ha elegido este modelo por autonomía y por los desniveles importantes que hay en la zona rural, ya que un vehículo eléctrico no garantizaba la autonomía plena en esas condiciones.

Los vehículos, motores IVECO diésel Euro VI step E, 176 CV, cuentan, además, con rampa para acceso de personas en silla de ruedas y 15 asientos. La capacidad total es de 36 pasajeros, 21 de ellos de pie.

En cuanto al sistema, en zona urbana se usarán las paradas habituales, mientras que en la rural será a demanda. En el caso de las líneas M3 y M4, será todo el recorrido a demanda. Eso sí, ha advertido de que se buscará la mejor zona de seguridad y confort para ello. A través de la aplicación, además, se podrá controlar las horas de paso.

En el caso de las subidas a demanda, se pide al usuario situarse en un lugar adecuado, seguro y visible para el conductor y levantar el brazo para indicar que se quiere subir.

Estas nuevas líneas comenzarán a funcionar el próximo lunes, con una primera salida a las 7.30 horas. En el caso de las líneas M1 y M2, los microbuses saldrán las horas pares de una cabecera e impares de la otra.

Por otro lado, al término de la presentación, se ha desvelado el nombre puesto a los microbuses por parte de escolares gijoneses, como viene siendo costumbre cada vez que se estrena uno. En este caso, los nombres elegidos por alumnos de los colegios públicos La Escuelona y Alfonso Camín son: 'Ruedas Locas'; 'Bus a Bus'; y '¡P'allá que voy!.