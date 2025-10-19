Emulsa abre este lunes el plazo de inscripción para sus bolsas de empleo temporal 2026-2028

OVIEDO/GIJÓN 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón (EMULSA) abre este lunes 20 de octubre a las 9:00 horas, el plazo de inscripción para participar en la convocatoria de dos nuevas bolsas de empleo temporal, correspondientes al periodo 2026-2028, destinadas a la contratación de personal de limpieza y de jardinería. El plazo permanecerá abierto hasta las 14:30 horas del jueves 6 de noviembre de 2025.

El objetivo de esta convocatoria es conformar dos listados de llamamiento de personal eventual, para cubrir las necesidades temporales en los servicios de higiene urbana y jardinería de la empresa municipal.

En total, formarán parte de las bolsas las 350 personas mejor clasificadas en la categoría de limpieza y las 100 primeras en la de jardines.

El proceso de selección se desarrollará mediante un sistema de concurso-oposición que garantiza los principios de igualdad, mérito y capacidad. Constará de una prueba teórica sobre un temario relacionado con las funciones de los puestos (60% de la nota final) y de una fase de valoración de méritos en formación y experiencia profesional (40%).

Las personas interesadas deberán formalizar su solicitud exclusivamente a través del formulario disponible en la web www.emulsa.es, donde también se pueden consultar las bases completas de la convocatoria y el temario.

Para quienes necesiten asistencia, se habilitará un punto de información y ayuda en las oficinas de EMULSA la Carretera de la Carbonera, 98, en horario de 8:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes.

Entre los requisitos generales se incluyen tener cumplidos 18 años, poseer la capacidad funcional para el desempeño del puesto, disponer del carné de conducir tipo B (excepto discapacitados cuyas patologías les impidan el acceso a la obtención del mismo), y no haber sido condenado por delitos de naturaleza sexual. En el caso de la bolsa de jardines, se requiere además una experiencia mínima de seis meses en tareas de jardinería o forestales.

El importe de los derechos de participación es de 10 euros, con exenciones previstas para personas desempleadas de larga duración sin prestación, personas con discapacidad y víctimas de terrorismo.

Las nuevas bolsas de empleo estarán vigentes entre 2026 y 2028, con posibilidad de prórroga hasta 2029, y sustituirán a las actualmente activas (2022-2025). Los llamamientos se iniciarán una vez se publiquen los listados definitivos, previsiblemente a finales de enero de 2026.