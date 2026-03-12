Emulsa avanza hacia la mecanización de servicios con una inversión en 2025 de 3,5 millones

1068369.1.260.149.20260312123708 El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Gijón, Rodrigo Pintueles, presenta la nueva flota de Emulsa, en la plaza Mayor. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Gijón, Rodrigo Pintueles, ha destacado este jueves las inversiones realizadas por Emulsa en 2025, que han ascendido tres millones y medio de euros y han contribuido a la mecanización de muchos de los trabajos que se realizan diariamente.

Pintueles, en rueda de prensa en la plaza Mayor donde se han exhibido una representación de los vehículos adquiridos el pasado año, ha resaltado que es la cifra más alta de inversión que ha tenido Emulsa, de la que es presidente.

Ha explicado, en este sentido, que el servicio de Higiene Urbana ha hecho compras por importe de 1,7 millones de euros, mientras que el de Recogida y Gestión de Residuos ha superado los 1,3 millones de euros y, en el caso de Parques, Jardines y Zonas Verdes, se supera el medio millón de euros.

Una prueba, según el concejal, del "esfuerzo inversor" que está realizando la empresa para modernizar sus medios, "con una clara apuesta por la mecanización para facilitar la tarea a los operarios y también aumentar la eficacia operativa de nuestros servicios".

PRESUPUESTO RÉCORD

Ha resaltado, igualmente, el presupuesto récord de 52 millones de euros en 2025, que supuso un incremento del nueve por ciento respecto al ejercicio anterior. Fruto, según el presidente de Emulsa, del "firme" compromiso del Ayuntamiento gijonés con los servicios públicos municipales, que ha permitido que el pasado año la sociedad municipal cerrara con un beneficio superior a los dos millones de euros.

Al cierre de 2025, Emulsa contaba con un resultado contable de 11,6 millones de euros. A este respecto, ha remarcado que las reservas de la empresa superan ligeramente los ocho millones de euros, a lo que ha apuntado que estas se van a ver incrementadas hasta alcanzar los diez millones de euros.

"Una cuantía, por cierto, que hubiera sido mayor si el Consejo de Administración no hubiera aprobado un reparto de dividendos en el Consejo de Administración que se celebró en el mes de septiembre y que supuso transferir 1,6 millones de euros a la Concejalía de Hacienda para que el Ayuntamiento pudiera cumplir con las obligaciones que impone la regla de gasto", ha puntualizado el edil, que ha cifrado los beneficios reales de 2025 en 3,6 millones de euros y no dos millones.

En cuanto a los recursos humanos, ha puesto en valor el aumento de la plantilla media, que ha pasado de 682 trabajadores en 2023 a 738 trabajadores en 2025, lo que supone, al igual que la inversión, una cifra récord, "ni siquiera alcanzada con los dispositivos especiales de limpieza que tuvieron lugar durante la pandemia del COVID", ha apostillado.

Por servicios, y con respecto al mismo periodo de años, en Higiene Urbana se ha pasado de 211 trabajadores a 230; en Recogida de Residuos de 110 a 123; en Limpieza de Colegios de 128 a 134; en Parques y Jardines de 166 a 182, en Taller de 17 a 19 y, en el caso de servicios como señalización viaria o administración, la plantilla se ha mantenido.

Pintueles ha incidido en que este crecimiento general de la plantilla, sumado a la "decidida" apuesta por la modernización y mecanización, ha fortalecido más la capacidad operativa de Emulsa en el último año y les permite afrontar, con "total confianza y optimismo", los retos de futuro.

Respecto a los nuevos vehículos, ha señalado que en Higiene Urbana han adquirido tres barredoras, una baldeadora, dos fregadoras decapadoras, una cuba de baldeo y once carros eléctricos de barrido manual.

En el caso del servicio de Recogida de Residuos, han incorporado tres camiones recolectores de carga lateral, cuatro furgones, 39 contenedores de polietileno, 112 contenedores metálicos, dos cajas compactadoras y dos volteadoras.

En cuanto a Parques y Jardines, se ha adquirido un camión cuba de riego, tres furgones, una segadora y diversa maquinaria y utillaje de menor porte. Una parte de todo ello son renovaciones y otra responde a una apuesta por la mecanización.

Junto a él ha hablado el gerente de Emulsa, José Ramón García Cañal, quien ha resaltado, especialmente, la compra de dos decapadoras, que se suman a una muy antigua y a otras dos, menos antiguas.

Este ha remarcado que no solo limpian superficialmente la basura que pueda haber o los papeles o material que haya en las aceras, sino que lo que hacen es fregar, cambiando sensiblemente el aspecto de limpieza que tienen las calles de Gijón. Ha apuntado que son máquinas muy caras, en las que se ha invertido más de 600.000 euros en total.

Otra novedad son los carros eléctricos, sobre todo para aquellos trabajadores que tienen que limpiar las calles en zonas de inclinación elevada, ya que les facilita mucho el trabajo. Sobre ello, ha adelantado que van a tratar de incrementar su número.

Y si bien Emulsa ha introducido, también, una barredora eléctrica, García Cañal ha explicado que el problema de los equipos eléctricos son la duración que tienen de trabajo. Sí se está incrementando su uso, especialmente, en sitios donde hay mayor contaminación o para evitar también el ruido que se produce en horas nocturnas.

De cara a 2026, el gerente de Emulsa ha apuntado que disponen de 4.200.000 euros para comprar material que hay que renovar, ya que hay muchos vehículos que son antiguos y están dando muchos problemas, fundamentalmente de averías.

En esta cuantía se engloba también la renovación de los contenedores, que supone una inversión a cuatro años de 2.600.000 euros para renovar aquellos que se van deteriorando, algunos de ellos por vandalismo. También ha indicado que había ciertos problemas con los que disponen de apertura con la tarjeta ciudadana.

Preguntado Pintueles sobre el cumplimiento de los porcentajes de reciclaje que exige la UE para 2030, el edil no ha querido avanzar cifras hasta darlas a conocer en el Consejo Local para la Prevención, Gestión de Residuos y Fomento de la Economía Circular, pero se ha mostrado optimista. "Yo creo que las cifras van a ser mejores de lo que hemos visto hasta ahora", ha señalado.

"Creo que el Ayuntamiento de Gijón va a estar en condiciones de cumplir una vez que apliquemos el Plan Municipal de Residuos con la normativa que nos marca la Unión Europea y teniendo en cuenta, también, la entrada en funcionamiento de la planta de tratamiento de Cogersa, que va a hacer que todos los ayuntamientos mejoren notablemente su porcentaje de separación y reutilización", ha agregado.