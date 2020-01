Emulsa fecha para el 1 de marzo el examen de la bolsa de empleo temporal, con 6.935 admitidos provisionalmente

Publicado 23/01/2020 12:21:30 CET

GIJÓN, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 6.935 personas han sido admitidos provisionalmente para participar en el proceso de selección de la bolsa de empleo temporal de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón (Emulsa) , que se llevará a cabo a través de un concurso y una fase de oposición, que tendrá lugar el próximo 1 de marzo en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

Así lo han anunciado el concejal de Mantenimiento y Obras Públicas de Gijón, Olmo Ron, presidente a su vez de Emulsa, y el gerente de la misma, Alfonso Baragaño, en rueda de prensa en sede municipal.

De los 7.355 solicitantes, un 45 por ciento son mujeres y solo un 15 por ciento no están empadronados en Gijón, "que no quiere decir que no vivan", ha apostillado Ron. En cuanto a los admitidos, 6.935, los aspirantes a peón de limpieza son 6.254 y para jardinería 681.

A partir de este viernes se abrirá un plazo de siete días hábiles para subsanar errores. Según Baragaño, de los 420 no admitidos provisionalmente, es factible que puedan subsanar errores, ya que a algunos se les rechazó la solicitud por no aporta documentación, como pueda ser el DNI o, en el caso de jardinería, por no entregar los certificados de empresa que justifiquen la experiencia.

El listado definitivo se prevé que esté listo para mediados del próximo mes de febrero. Baragaño ha explicado que no va ser complicada la resolución del examen, que se hará por medios digitales, por lo que la corrección será bastante inmediata. Lo que llevará más tiempo, según él, es la valoración de méritos, lo que irá también en función del número de aprobados.

La idea es tener lista la bolsa para principios de verano, de cara a que empiecen a trabajar en junio. Asimismo, Baragaño ha recordado que la última bolsa fue por sorteo, a la que se apuntaron 13.000 personas.