El encargado de un bar de Oviedo, condenado por tener a doce personas trabajando sin Seguridad Social

OVIEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El encargado de un bar del casco antiguo de Oviedo ha asumido este jueves una condena por un delito contra los derechos de los trabajadores por tener a doce personas trabajando sin Seguridad Social. Se le ha impuesto seis meses de prisión.

El acusado reconoció los hechos sostenidos por la Fiscalía del Principado de Asturias, que señalaba que en el momento de los hechos, era el administrador y encargado de un discobar en la calle Ildefonso Martínez de Oviedo, propiedad de una sociedad limitada. Ejercía el cargo de administrador único desde el 18 de mayo de 1999.

El 5 de marzo de 2023, sobre las 06.30 horas, en el curso de una inspección en materia laboral y extranjería efectuada conjuntamente por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Oviedo y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Asturias, se comprobó que en el local se encontraban trabajando en ese momento en situación irregular doce personas -seis camareros, cinco DJ y un encargado del guardarropa- ninguna de ellas dada de alta en la Seguridad Social.

Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores. Tras reconocer los hechos, el acusado aceptó una condena de 6 meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y el pago de una multa de 6 meses con una cuota diaria de 8 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

En concepto de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar a la Tesorería General de la Seguridad Social en las cantidades que se han dejado de satisfacer en concepto de cuotas de cotización a la Seguridad Social que se acrediten en ejecución de sentencia, más los intereses legales correspondientes.

Asimismo el acusado indemnizará a cada uno de los trabajadores que se encontraban en el local en el momento de la inspección con 200 euros por los perjuicios morales ocasionados por estos hechos.