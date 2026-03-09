Ence destinará 11 millones de euros a la parada de la biofábrica de Navia para acometer labores de mantenimiento

Archivo - Economía.- Ence, incluida por cuarto año consecutivo en el FTSE4Good Index Series por sus prácticas en ESG - ENCE - Archivo

OVIEDO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La biofábrica de Ence en Navia ha iniciado su parada técnica anual, un proceso estratégico que concluirá el 20 de marzo y al que destinará una inversión de 11 millones de euros.

Más allá del mantenimiento de las instalaciones y los equipos, las inversiones que se llevarán a cabo se centrarán en proyectos diseñados para que la biofábrica sea más competitiva. Entre las actuaciones destacan mejoras en digitalización y ciberseguridad, en la eficiencia térmica de los procesos y en la reducción del consumo de combustibles fósiles.

Además, se acometerán las actuaciones necesarias para llevar a cabo el nuevo proyecto de descarbonización y de la nueva línea del parque de maderas. Dicha iniciativa permitirá mejorar la competitividad de la planta y la flexibilidad a la hora de producir celulosas especiales.

cccAsimismo, también se abordará en esta parada la instalación de sensores avanzados que permitirán medir los parámetros de calidad de la celulosa de forma instantánea, garantizando la excelencia de la producción de la biofábrica asturiana.

La biofábrica de Ence Navia verá reforzada, a través de esta parada, su eficiencia y su excelencia operativa, acreditada a través de los sellos ambientales como la etiqueta 'Nordic Swan' y el certificado de Residuo Cero, que avalan que prácticamente la totalidad de los desechos generados se reincorporan a la cadena de valor, evitando el vertedero.

A estos avales se suma el reciente Quality Innovation Award (QIA) 2024, un galardón internacional que reconoce a la biofábrica de Navia por su excelencia en la gestión ambiental y su capacidad para integrar la mejora continua en todos sus procesos de producción.