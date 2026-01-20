Ence justifica el ERE en su planta de Navia por un plan de eficiencia tras cuatro trimestres de pérdidas

Archivo - La planta industrial de Ence en Navia. - ENCE - Archivo

OVIEDO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ence ha defendido este martes que la activación de un expediente de regulación de empleo (ERE) en su planta de Navia se enmarca en un Plan de Eficiencia y Competitividad para el negocio de Celulosa, tras encadenar cuatro trimestres consecutivos de pérdidas. La compañía subraya que afronta el proceso de negociación con "la voluntad de alcanzar un acuerdo".

La compañía responde así a la denuncia del Comité de Empresa de Ceasa Celulosas de Asturias, que considera "injustificado, oportunista y socialmente irresponsable" el procedimiento.

Según explica la empresa, el plan se desarrollará en el periodo 2026-2027 y se basa en dos pilares: la adopción de soluciones de inteligencia artificial, reingeniería y automatización de procesos, así como la racionalización de sus operaciones.

Ence detalla que la ejecución de estos proyectos implicará una reducción ordenada de la estructura de personal dentro de un proceso de despido colectivo que se extendería hasta 2027. Añade además que la amortización de puestos requiere inversiones previas en automatización y mejora de procesos, algunas de las cuales ya se realizaron durante 2025.