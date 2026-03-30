Enrique Santiago, Rafa Cofiño y Delia Campomanes sitúan el conflicto de la estiba de Avilés como un problema estratégico

Los diputados nacionales del grupo parlamentario plurinacional Sumar, Enrique Santiago y Rafa Cofiño, junto a la parlamentaria autonómica de Convocatoria por Asturies IU, Delia Campomanes, con los estibadores de Avilés. - IU

OVIEDO/AVILÉS 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los diputados nacionales del grupo parlamentario plurinacional Sumar, Enrique Santiago y Rafa Cofiño, junto a la parlamentaria autonómica de Convocatoria por Asturies IU, Delia Campomanes, situaron este lunes el conflicto de la estiba de Avilés como un problema estratégico y mostraron su respaldo a los trabajadores a la vez que lanzaron una advertencia: la disolución del Centro Portuario de Empleo "va a dividir la fuerza de los trabajadores" y "empeorar las condiciones".

El diputado Enrique Santiago fue especialmente claro al enmarcar el conflicto de la estiba en una lógica de fragmentación laboral con consecuencias directas sobre los derechos de los trabajadores.

"Los centros portuarios de empleo son un interlocutor en el que concentran todo el trabajo, toda la actividad de los trabajadores y, por lo tanto, los trabajadores negocian una vez", explicó, advirtiendo de que su disolución "va a obligar a negociar cuatro, cinco veces".

A su juicio, "eso va a dividir la fuerza de los trabajadores y, evidentemente, como pasa en todos los sectores, las condiciones de trabajo con el tiempo van a ir empeorando, se va a ir precarizando".

Santiago puso el foco en los incentivos empresariales detrás del proceso. "Si el centro portuario de empleo es rentable y da beneficios, ¿cuál es el interés de las empresas en disolverlo? Pues está claro, es relajar derechos, optimizar beneficios y, al final, ¿quién pierde? Pierden los trabajadores".

En la misma línea, Rafa Cofiño incidió en el carácter clave del puerto para Asturias y en la necesidad de preservar un modelo laboral estable y cualificado.

"El reconocimiento del puerto como un elemento estratégico para la economía asturiana" y el papel de los estibadores como "un pilar fundamental" fueron dos de los ejes de su intervención. Cofiño defendió el mantenimiento del Centro Portuario de Empleo porque "plantea, primero, estabilización de los trabajadores, evitar la precarización, mantiene un sistema sostenible y eficiente de gestión", además de garantizar "formación y cualificación" y reforzar "la seguridad laboral y la seguridad marítima y portuaria".

Por su parte, Delia Campomanes reiteró el respaldo de Convocatoria por Asturies a los estibadores y situó el conflicto en un proceso más amplio.

"Apoyo total a los trabajadores de la estiba y al mantenimiento del Centro Portuario de Empleo, porque entendemos que lo que pasa aquí es una culminación de un proceso de privatización que ya empezó hace años", afirmó. Según explicó, la disolución en marcha "las empresas entendemos que van a utilizar a su favor para abaratar costes".