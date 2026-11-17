Alumnos del Colegio Público Maximiliano Arboleya de Laviana participan en la suelta de 2.500 alevines de trucha en el río Nalón. - EDP

OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación EDP y alumnado de primero a tercero de Primaria del Colegio Público Maximiliano Arboleya de Laviana han participado en la suelta de 2.500 alevines de trucha en el río Nalón, en la zona de La Sota, en Barredo, como parte de una jornada educativa y ambiental en la que también ha colaborado la Asociación de Pescadores y Amigos del Nalón.

La actividad ha combinado formación sobre energías renovables y medio ambiente con una actuación de conservación de la biodiversidad, según ha informado la fundación en una nota de prensa.

La jornada comenzó en el centro educativo con una sesión de la Escuela de la Energía de Fundación EDP, en la que los escolares se acercaron a distintas formas de producir energía y al papel de las renovables en la transición hacia un modelo energético más sostenible y respetuoso con el entorno.

Posteriormente, el alumnado se desplazó hasta el Nalón para participar en la suelta de los ejemplares, con el objetivo de conocer de forma práctica la importancia de conservar la biodiversidad y proteger los ecosistemas fluviales.

"Queremos que los jóvenes comprendan que la transición energética y la protección del medio ambiente van de la mano", ha señalado Izaskun Simón, de Fundación EDP. Según ha explicado, estas actividades permiten combinar el aprendizaje sobre energías renovables con una experiencia directa en el entorno que ayude a los escolares a conocer y valorar la biodiversidad.

La iniciativa da continuidad a otras actuaciones de la entidad vinculadas a la conservación de los ecosistemas fluviales. El pasado mes de octubre, Fundación EDP colaboró con la Asociación de Pescadores Fuentes del Narcea y jóvenes del CAI Penlés en la suelta de aproximadamente 13.000 alevines de trucha en el río Narcea.