Escritoras Asturianas en CometBook Gijón: Sofía Sanz, Alba Seoane y Arantza Margolles

Cartel de la CometCon 26, que se celebrará en Gijón del 4 al 6 de septiembre. - COMETCON

GIJÓN, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sofía Sanz, Alba Seoane y Arantza Margolles serán las invitadas a CometBook, dentro de la programación de CometCon26, donde contará con un espacio en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', del 4 al 6 del próximo mes de septiembre, dedicado a la creación literaria hecha en Asturias.

Según una nota de prensa de los organizadores del certamen, la iniciativa refuerza su apuesta por acercar los libros y el cómic al público joven y situarlos en diálogo con otros lenguajes contemporáneos como las redes, la ilustración o la cultura audiovisual.

Sobre Sofía Sanz, ilustradora, fotógrafa y directora artística leonesa, se ha señalado que es autora de las novelas 'El ser amado' y 'Aquelarre Omega', ilustradas por ella misma.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, ha trabajado para editoriales dentro y fuera de España, así como estudios de videojuegos de referencia como Riot Games y también en el desarrollo de juegos de mesa. Su presencia en CometBook pone en valor una trayectoria que conecta artes visuales, narrativa y cultura pop.

Por su parte, Alba Seoane llega a CometBook con el impulso de una creadora joven que ha encontrado en el cine y los libros una fuente constante de inspiración.

Conocida en redes como @itsalbaseoane, es autora del romantasy juvenil Pinceladas de una traición y comparte con una comunidad de 34.000 seguidores su visión creativa y su pasión por la narración.

Su participación refleja también la importancia de las nuevas voces que construyen comunidad en plataformas digitales sin renunciar a la literatura como espacio de imaginación.

La programación prestará una atención especial a los creadores literarios asturianos,y contará con la presencia de Arantza Margolles, historiadora, escritora y comunicadora asturiana, presidenta de Iniciativa pol Asturianu. En 2026 recibió el XVIII Premio Alfonso Iglesias de cómic en llingua asturiana por la obra Slecno.

También participarán Tania Huelga, autora de varias novelas de género como Estrellas de Sangre, publicada por Apache Libros, y Blanca Fernández Quintana, escritora principalmente en asturiano, colaboradora del Celsius 232 y ganadora del XV Premio Josefa Canellada de literatura infantil, que acaba de publicar la novela de terror 'L'otanu'.

CometBook incluirá encuentros con las autoras y coloquios sobre la actualidad de la creación literaria, las dinámicas del sector en la región y la creación de comunidades lectoras alrededor de los libros y el cómic.

Una propuesta comprometida con la cultura en su sentido más amplio que se une a la reivindicación de la lectura como parte esencial de la formación, la sensibilidad y la salud mental de las nuevas generaciones.

Los nombres de los invitados a CometCon 26 y los detalles del programa se irán revelando a lo largo del verano en las redes sociales de CometCon (@cometconasturias en Instagram y TikTok), donde también se puede acceder a contenidos exclusivos relacionados con el evento.

Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir digitalmente por tiempo limitado en www.cometcon.org. CometCon 26 cuenta con la colaboración de: Gijón Divertia, Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte del Principado de Asturias, Agenda 2030, Asturies Cultura en Rede, Caja Rural, Gijón Impulsa, Cámara de Comercio, Gijón Juventud, CMPA y Carné Joven.