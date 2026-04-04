La Escuela Taller de San Martín del Rey Aurelio logra un 95,8% de certificaciones y un 15% de inserción laboral - SMRA

OVIEDO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Taller Recuperación y Animación de San Martín del Rey Aurelio ha dejado un balance muy positivo de un 15% de inserción laboral y un 95,8% de certificaciones de profesionalidad obtenidas por parte del alumnado en los diferentes módulos de formación y empleo impartidos.

Según ha detallado el Consistorio, de los 48 alumnos que participaron, 46 consiguieron la certificación profesional en los módulos de urbanización, albañilería, jardines y zonas verdes o tiempo libre educativo que se desarrollaron; mientras que los dos restantes obtuvieron en un caso una certificación parcial o ninguna en el otro como consecuencia de su incorporación tardía al programa cuando ya estaba muy avanzado en su desarrollo. Además, un 15% se ha incorporado al mercado laboral.

Reparación de aceras, pavimentación y reparación de muros, así como rehabilitación de lavaderos y adecuación de instalaciones públicas son algunas de las tareas acometidas, junto con labores de desbroce, siega y jardinería y otras actividades de dinamización en el tiempo libre.