La España Verde reforzará su marca en México con un evento promocional en noviembre

Reunión celebrada hoy en Torazo (Cabranes). - PRINCIPADO

OVIEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La España Verde celebrará 'Norte Diem', un evento promocional en la localidad mexicana de Monterrey el próximo mes de noviembre, con el fin de reforzar el posicionamiento internacional de las cuatro comunidades autónomas que integran esta marca turística: Asturias, Galicia, Cantabria y Euskadi. La iniciativa combinará promoción turística, gastronomía y experiencias sensoriales para acercar su oferta al mercado mexicano.

Los preparativos de este encuentro han centrado parte de la reunión celebrada hoy en la localidad asturiana de Torazo (Cabranes) por representantes de los cuatro territorios y de la Sociedad Estatal de Gestión de la Información y el Tecnologías Turísticas (Turespaña). La reunión ha estado presidida por la viceconsejera de Turismo del Principado de Asturias, Lara Martínez, en su condición de coordinadora de las acciones promocionales de la marca durante 2026, año en el que la gestión de la marca corresponde a Asturias.

El evento contará con el chef asturiano Nacho Manzano, máximo exponente de la cocina de Casa Marcial, quien participará como embajador gastronómico y asumirá la propuesta culinaria de la cita promocional.

Durante la sesión de trabajo, los representantes han evaluado el grado de ejecución de las acciones desarrolladas por la marca conjunta. Al respecto, Martínez ha destacado la relevancia de seguir reforzando la presencia internacional de la cornisa cantábrica mediante una estrategia coordinada. "La valoración es más que satisfactoria y demuestra la ambición y el potencial de crecimiento de la España Verde cuando las cuatro comunidades trabajamos de forma coordinada junto a Turespaña", ha señalado la viceconsejera.

ACCIONES EN EUROPA, AMÉRICA Y ASIA

En el encuentro se han repasado los proyectos ejecutados en mercados estratégicos. Entre ellos, se ha analizado el viaje organizado para agentes y operadores turísticos de China y Japón, realizado en colaboración con las Oficinas Españolas de Turismo (OET) de Cantón y Tokio y el apoyo de Iberia. Asimismo, para impulsar la comercialización de la Reserva Ecoturista de la España Verde, se han llevado a cabo dos viajes dirigidos a profesionales de naturaleza y ecoturismo procedentes de Reino Unido y Alemania, mientras que para el segundo semestre del año se han planificado dos proyectos más centrados en Italia.

Por otro lado, la marca ha continuado reforzando su posicionamiento en Estados Unidos mediante medios especializados y profesionales, organizando un viaje de prensa para recorrer la Gran Ruta de la España Verde, itinerario favorecido por las conexiones directas con Nueva York operadas por United Airlines.

En el ámbito digital, se han desarrollado campañas promocionales con la red de OET en el exterior y acciones de contenido de marca ('branded content') con medios de Suiza y Portugal, además de seis viajes virtuales para agentes de Italia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos.

En la reunión de Torazo han participado, junto a Lara Martínez, el viceconsejero de Turismo y Comercio de Euskadi, Jakes Aguirrezabal; el director general de Turismo y Hostelería de Cantabria, José Luis López Vielba; el responsable del Área de Imaxe e Xestión de Marca de Turismo de Galicia, José Ramón Castiñeira Sobrido, y la subdirectora adjunta de Marketing Exterior del Turismo de Turespaña, Isabel Alonso.

La marca España Verde, que nació en 1989, reúne actualmente algunos de los principales referentes de turismo de naturaleza de Europa, al contar con 14 Reservas de la Biosfera declaradas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 25 parques naturales, cerca de 2.000 kilómetros de costa y más de 2.800 alojamientos rurales.