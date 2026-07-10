Especialidad docente de Asturiano y Eonaviego: estos son los pasos para su creación

Las consejeras Eva Ledo, y Vanessa Gutiérrez, presiden la reunión con los colectivos de defensa de la lengua asturiana y el eonaviego: Adae, Iniciativa pol Asturianu y la Xunta pola Defensa de la Llingua. - PRINCIPADO

OVIEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado ha informado este viernes de la hoja de ruta prevista para materializar la especialidad docente de Asturiano y Eonaviego y poder estabilizar al profesorado que imparte esta materia. El procedimiento administrativo se iniciará con la modificación de tres reales decretos y culminará con la publicación de otro decreto autonómico.

Un día después del acuerdo anunciado por el presidente del Principado, Adrián Barbón, y la ministra de Educación, Milagros Tolón, el Ejecutivo autonómico ha convocado esta mañana la comisión de seguimiento del Pacto Asturias Educa para exponer todos los detalles de este logro.

El encuentro ha estado encabezado por la consejera de Educación, Eva Ledo, y también ha contado con la presencia de la directora general de Inclusión Educativa y Ordenación, María Dolores Bueno, y del director general de Formación Profesional, Ángel Balea.

ESPECIALIDAD DOCENTE DE ASTURIANO

El acuerdo para la mejora de la enseñanza pública --suscrito hace un año con cuatro organizaciones sindicales y que movilizará 47 millones de inversión-- incluye en su quinto punto el compromiso de impulsar el reconocimiento de la especialidad para el profesorado que imparte las lenguas autóctonas.

Tras la sesión de la mesa de seguimiento, Ledo y la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, se han reunido con la Asociación de Docentes d'Asturianu y Eonaviego/Gallego-asturiano (Adae), Iniciativa pol Asturianu y la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana, tres colectivos que llevan años reclamando la especialidad docente y mejoras para el profesorado.

El ministerio ha accedido a la creación de especialidades docentes para aquellas lenguas no oficiales que gocen de protección legal, como ocurre con el asturiano y el eonaviego. Para ello, será necesario modificar tres reales decretos que regulan los cuerpos docentes de Secundaria (2008), el cuerpo de maestros de Infantil y Primaria (2011) y el profesorado de las Escuelas Oficiales de Idiomas (2010).

Una vez completado el expediente de modificación, y emitido el preceptivo informe del Consejo de Estado, el proyecto se elevará a la Comisión General de Secretarios de Estado y al Consejo de Ministros para su aprobación como real decreto y su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El ministerio estima que esas modificaciones podrán materializarse en un plazo de cinco o seis meses.

Tras el cambio del marco normativo estatal, el Gobierno del Principado ya podrá iniciar la tramitación de la especialidad, a través de la elaboración de un único decreto para ambas lenguas autóctonas.

Cuando el decreto se publique en el Boletín Oficial del Principado (Bopa), el Gobierno de Asturias tendrá ya vía libre para convocar procedimientos selectivos y estabilizar al profesorado de asturiano y eonaviego, que también podrá beneficiarse de otras garantías que atañen al funcionariado de carrera en cuestiones como la movilidad o el desarrollo profesional.