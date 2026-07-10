Educación ve "difícil" que la especialidad docente de Asturiano llegue a las oposiciones de junio de 2027

Archivo - Concentración durante la huelga del profesorado asturiano. Foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación confía en tener listo el decreto autonómico de la especialidad docente de Asturiano y Eonaviego a comienzos de 2027, una vez que el Ministerio de Educación apruebe la modificación de los reales decretos estatales prevista para finales de otoño, aunque ve "difícil" que las primeras oposiciones puedan convocarse ese mismo año.

Así lo ha anunciado la consejera, Eva Ledo, momentos antes de su reunión con las organizaciones sindicales y a los colectivos de defensa del asturiano para trabajar en la hoja de ruta para la creación de la especialidad docente.

La consejera ha señalado que el objetivo es incorporar las plazas de la nueva especialidad en la primera convocatoria de oposiciones que resulte posible, aunque ha reconocido que ve "difícil" llegar a la prevista para junio del próximo año por los plazos de elaboración y tramitación de la norma autonómica.

Según ha explicado, el decreto del Principado podría estar aprobado "a finales de febrero o primeros de marzo", tras recabar las aportaciones de los organismos relacionados con el asturiano y de las organizaciones sindicales.

LOS SINDICATOS CELEBRAN UNA "JUSTICIA LABORAL"

Las organizaciones sindicales han coincidido en valorar el anuncio como el fin de una situación de desigualdad para el profesorado de Asturiano y Gallego-Asturiano, aunque han reclamado que la tramitación se desarrolle con rapidez.

La presidenta de AMPE Asturias, Mariela Fernández, ha calificado el avance de "justicia laboral", al considerar que permitirá que estos docentes accedan a procedimientos selectivos y al resto de derechos del funcionariado "en igualdad de condiciones".

En términos similares se ha pronunciado el secretario de SUATEA, Miguel Laria, que ha definido la jornada como "histórica" porque corrige "una injusticia laboral" y atiende también "una reivindicación lingüística histórica", si bien ha pedido prudencia porque "todavía falta" completar la tramitación normativa.

Desde CCOO, Sergio Naves ha considerado que la especialidad evitará que haya "profesorado de primera y de segunda" en Asturias y favorecerá la estabilidad de las plantillas, mientras que la responsable de Enseñanza Pública de UGT Servicios Públicos Asturias, Seila Quirós, ha afirmado que se trata de una reclamación de "muchos años" que permitirá acceder a la función pública docente "en igualdad de condiciones".

LOS COLECTIVOS PIDEN ACELERAR LOS PLAZOS

Los colectivos de defensa del asturiano también han mostrado su satisfacción por un anuncio que consideran una reivindicación histórica, aunque han reclamado acelerar los trámites para que la especialidad sea una realidad cuanto antes.

La presidenta de ADAE, Claudia Menéndez, confía en que el encuentro sirva para conocer de primera mano el calendario previsto y ha pedido que se "aceleren los plazos" para poder convocar oposiciones lo antes posible.

Por su parte, la vocal de Educación de Iniciativa pol Asturianu, Marta Mori, ha señalado que, tras este "primer paso histórico", aún quedan retos como la generalización de la enseñanza del asturiano en todas las etapas educativas, la ampliación de la oferta en la enseñanza concertada y privada y así como la organización de los futuros procesos selectivos.

Junto a ellas, el portavoz de la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana, Xosé Candel, ha celebrado un avance por el que la organización llevaba "años" trabajando y ha considerado que, aunque la creación de la especialidad no supone por sí misma la oficialidad, sí da impulso a la reivindicación para dignificar la enseñanza del asturiano y mejorar las condiciones del alumnado.

OTROS COMPROMISOS DEL PACTO ASTURIAS EDUCA

Momentos antes al encuentro, las organizaciones también se han referido al Pacto Asturias Educa para recordar que mantiene otros compromisos pendientes de negociación.

Entre ellos, SUATEA y CCOO han destacado la reducción horaria para el profesorado mayor de 55 años, una medida que consideran prioritaria y sobre la que esperan una propuesta de la Consejería. CCOO plantea una reducción de entre dos y tres horas semanales para el profesorado de Secundaria y Primaria, con un incremento progresivo hasta la jubilación.

UGT, por su parte, ha señalado que el desarrollo del decreto de equidad constituye otro de los próximos retos del pacto y valoró que el acuerdo entre la Administración y las organizaciones sindicales continúa avanzando.