Espina pide "respeto" para el jefe de inspectores y dice que está en marcha un plan de mejora

OVIEDO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Lydia Espina, se ha referido este lunes al informe sobre las supuestas vejaciones sufridas por diecisiete inspectores educativos y ha pedido "respeto" respecto al Jefe de Servicio de Inspección y a la Jefa de Inspección adjunta, dos personas con una importante trayectoria profesional. Espina ha indicado que desde que la consejería tuvo conocimiento de ese informe basado en la respuesta de 17 inspectores de manera anónima a un cuestionario, se han puesto a trabajar en un plan de mejora para corregir los aspectos que se destacaban.

Así, ha anunciado que todos los inspectores --47 forman el servicio-- recibirán un formulario en los próximos días para que sean ellos mismos quienes valoren las medidas adoptadas.

"Cuando llega este informe, y a mí me llega, obviamente nos reunimos en el consejo de dirección y decidimos hacer un plan de mejora. Desde ese día, la jefatura de inspección ha estado trabajando en ese plan de mejora", ha dicho Espina, que ha incidido en que no existe ninguna denuncia ni judicial ni de ningún tipo, por lo que ha pedido rigor a la hora de abordar esta cuestión.

También ha querido dejar claro Espina que el jefe de servicio no lo ha nombrado ella ni mucho menos, sino que entró por una relación de puestos de trabajo en la última RPT en el año 2022. "Por tanto, no es un puesto que haya nombrado yo y es un puesto que, lógicamente, con todos sus derechos y por méritos y capacidad, entró ahí y está desde principios del año 2022. Y luego él, de acuerdo a la propia norma, elige su propio equipo con el visto bueno de la consejera", insistió Espina.

Ha recordado la consejera que desde que ocupa su cargo se han vivido "una serie de diferencias concretas relacionadas especialmente con un disfrute que venían teniendo los inspectores de diez días de asuntos propios, que no tenían ningún soporte legal", por lo que cuando se entera de la situación como consejera decide trasladarles que no es posible que los sigan teniendo. Fue entonces cuando 17 de esos inspectores llevaron el asunto hasta entres ocasiones a los tribunales en tres ocasiones, perdiendo en todas ellas.

Ha insistido Espina en que ahora "no hay ninguna denuncia judicial de ningún tipo, sino únicamente un informe que recoge una serie de encuestas anónimas que el Servicio de Relaciones Laborales realizada a petición de los propios interesados". "Creo que son 17 personas. Y lo que recoge es un poco las opiniones de estas personas, de estos inspectores. Pero es claro, y hay que decirlo, que no es que concluya algo porque no ha habido una investigación", insistió.