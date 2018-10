La esposa de Villa se acoge a su derecho a no declarar

Actualizado 26/01/2015 11:23:16 CET

OVIEDO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

María Jesús Iglesias García, la mujer del que fuera líder sindicalista minero, José Ángel Fernández Villa, se ha negado este lunes a declarar en la comisión de investigación de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) que investiga los denominados fondos mineros y la supuesta fortuna oculta de Villa.

Iglesias García se ha presentado en la comisión en la primera jornada de comparecencias, justo después de que su marido no se presentase. Fue su mujer la que registró un escrito la semana pasada en la que advertía que su marido no podía acudir por motivos médicos.

En su turno inicial, la mujer ha sacado del bolso un papel que ha leído en el que ha dejado claro que se acoge a su derecho a no declarar, señalando que no iba a contestar ninguna pregunta que le formulasen los diputados.

Los miembros de la comisión, sin embargo, sí quisieron plantearle las cuestiones que les gustaría conocer. Ignacio Prendes, de UPyD, le ha preguntado si, a la vista del informe, su marido ha iniciado el proceso para incapacitación judicial, si ella había regularizado alguna cantidad de dinero, además de interesarse por la herencia de sus suegros.

Desde IU, decidieron plantear las preguntas por escrito, y han mostrado su interés por conocer si Villa recibió dinero de los fondos mineros o de empresas mineras. La diputada de Foro, Teresa Alonso, ha reclamado explicaciones por el hecho de que la familia de Villa no haya remitido la documentación solicitada por la comisión.

Antes de que el PSOE dejase claro que no iba a hacer preguntas, el diputado del PP Fernando Goñi ponía el acento en la poca utilidad de realizarlo. "No vamos a perder el tiempo preguntando a quien no quiere contestar", ha manifestado.

Tras aproximadamente un cuarto de hora de sesión y sin contestar ninguna pregunta, la mujer de Villa abandonaba la sala de la comisión. Los próximos en declarar serán sus hijos.