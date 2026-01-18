Estado de las carreteras en Asturias: Un puerto cerrado y 8 con cadenas por la nieve este domingo

Archivo - Imagen de archivo del Puerto de Tarna. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un puerto de la red secundaria de carreteras de Asturias está cerrado este domingo a causa de la nieve caída en las últimas horas. Otros ocho precisan del uso de cadenas para circular, según la última actualización del 112 de Asturias.

El puerto cerrado es el del Connio, en Cangas del Narcea, cerrado desde primera hora de esta mañana. Por su parte, los puertos por los que son necesarias las cadenas para circular son el puerto de San Isidro (Aller), Leitariegos (Cangas del Narcea), Tarna (Caso), Cerredo y Valdeprado (Degaña), Alto de la Cobertoria (Quirós), puerto de San Lorenzo (Somiedo) y Ventana (Teverga).

En cuanto a las carreteras, la de acceso a los Lagos de Covadonga permanece cerrada y es obligatorio emplear cadenas en la AS-264 entre Sotres y el límite con Cantabria, en Cabrales.

En la autopista del Huerna (AP-66), la principal vía de comunicación entre Asturias y la Meseta, el nivel de circulación es 'blanco', lo que implica que se puede circular sin restricciones por la nieve.