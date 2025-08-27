Estrella Galicia lanza una edición especial en homenaje a Asturias inspirada en sus símbolos más icónicos

Edición especial de Estrella de Galicia en homenaje a Asturias inspirada en sus símbolos más icónicos. - ESTRELLA DE GALICIA

OVIEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Estrella Galicia ha lanzado una nueva edición especial de su cerveza dedicada a Asturias, un tributo a la cultura y la identidad de la región bajo el lema 'Esta tierra nos conquista y nos reconquista'.

La etiqueta rinde homenaje a algunos de los símbolos más representativos del Principado, como la madreña, el hórreo, la gaita o los trajes tradicionales, en un diseño que busca reflejar el equilibrio entre tradición y carácter.

La edición se comercializará en formato botella de 33 centilitros y estará disponible en locales de hostelería de toda Asturias durante las próximas semanas. Para ello se han envasado 650.000 litros de cerveza.

"Queremos seguir estrechando lazos con nuestros vecinos asturianos, una tierra que nos inspira por su autenticidad, su fuerza cultural y el calor de su gente. Esta etiqueta es un reconocimiento a todo aquello que la hace única y al cariño que nos brinda cada día", señala la Brand Manager de Estrella Galicia, Paloma Freire.